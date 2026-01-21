El maquinista fallecido en el Rodalies de Barcelona tenía 27 años y estaba de prácticas

La semana comenzó con un descarrilamiento de un tren en Adamuz (Córdoba) que dejó más de 40 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Solo un día después, otro trágico accidente sacudió a Cataluña.

El martes por la noche, alrededor de las 21 horas, un tren de la línea R4 de Rodalies colisionó con un muro que había caído sobre las vías entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, provocando el descarrilamiento del convoy.

En el accidente falleció una persona que ocupaba la cabina, mientras que cinco personas resultaron gravemente heridas, otras seis sufrieron lesiones de menor gravedad y 26 más padecieron heridas leves.

Según ha confirmado 'El Correo de Andalucía' a través de fuentes de los Mossos d’Esquadra, el joven fallecido era Fernando Huerta, natural de Sevilla, tenía 27 años y se encontraba realizando prácticas como parte de su formación profesional.

La policía catalana señaló en un comunicado que la identidad del sevillano pudo ser confirmada "plenamente" durante la noche del martes, información que inicialmente adelantó el diario ABC. Tras la confirmación, se comunicó la noticia del fallecimiento a su familia.

José Luis Sanz Ruiz, alcalde de Sevilla, ha trasladado el pésame a la familia a través de la red social X (antes Twitter): "Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de este joven sevillano que estaba destinado en Barcelona para completar su formación como maquinista. Para ellos va el abrazo de toda una ciudad que se une a esta tragedia y un dolor que todos compartimos. Descansa en paz".

Como consecuencia del accidente en Cataluña y por los daños en la infraestructura, Adif ha suspendido por completo el servicio de Rodalies. La medida afecta a todas las líneas de cercanías y ha dejado a cientos de miles de usuarios sin transporte, generando un caos en estaciones y desplazamientos diarios.

Noticias relacionadas

Técnicos y maquinistas están recorriendo toda la red afectada, revisando tramo a tramo puentes, túneles y vías, para detectar cualquier peligro que pudiera comprometer la circulación. Esta inspección es necesaria debido a los daños provocados por el temporal que acompañó al accidente, incluyendo desprendimientos de piedras y árboles sobre la vía.