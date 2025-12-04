El mapa salarial de los docentes en España: hasta 800 euros de diferencia por el mismo trabajo

El sueldo de un profesor en España es elevado, o eso creemos. Sin embargo, este salario puede variar hasta 800 euros al mes en función de la comunidad autónoma en la que ejerza. Así lo revela el último informe de la UGT sobre las retribuciones docentes en 2025, que vuelve a poner sobre la mesa una desigualdad estructural que no deja de crecer pese a las subidas salariales pactadas a nivel nacional.

Según el sindicato, el problema no está en el salario base, sino en los complementos autonómicos, que cada territorio decide de forma independiente.

"Las retribuciones están condicionadas por la voluntad política de cada comunidad autónoma", advierte Beatriz García, secretaria de Enseñanza de UGT. Esto provoca que profesores con la misma oposición, funciones y experiencia cobren cifras muy distintas según su destino.

En Primaria , las comunidades mejor pagadas son Canarias (2.986 €), Ceuta y Melilla (2.960 €) y el País Vasco (2.858 €). En el extremo opuesto se sitúan Asturias (2.312 €), Aragón (2.382 €) y Cataluña (2.399 €).

, las comunidades mejor pagadas son (2.986 €), (2.960 €) y el (2.858 €). En el extremo opuesto se sitúan (2.312 €), (2.382 €) y (2.399 €). En Segundaria , Euskadi lidera el ranking con 3.309 € mensuales, mientras que Asturias vuelve a cerrar la tabla con 2.626 €.

, lidera el ranking con 3.309 € mensuales, mientras que vuelve a cerrar la tabla con 2.626 €. En Formación Profesional (FP), el País Vasco roza los 3.258 €, frente a los 2.445 € de Asturias.

Como todos los funcionarios sabéis, el Gobierno ha pactado una subida progresiva de los salarios del 11,5% hasta 2028, pero esta mejora no cambia esa brecha territorial, que no deja de aumentar, puesto que los complementos seguirán dependiendo de cada comunidad autónoma.

De este modo, algunos docentes superarán los 3.200 euros mensuales, mientras otros no alcanzarán los 2.700 euros. Unos salarios que en todo caso son elevados, pero no tanto en una comunidad autónoma concreta.

UGT alerta de las consecuencias de este problema que afecta a muchas regiones de España: fuga de profesores, vacantes difíciles de cubrir y una mayor precariedad en las regiones peor pagadas. El sindicato exige una mayor coordinación salarial para garantizar una retribución justa e igualitaria en todo el país.