Manuela Vellés: "Vivo en la incertidumbre desde que nací”

Manuela Vellés (Madrid, 1987) ha bordado interpretaciones en películas icónicas del cine español como ‘Camino’ o ‘Caótica Ana’ y se sentó a departir con SPORT sobre el séptimo arte, deporte y música. No descarta llevar su último trabajo al directo para darle vida a sus canciones.

Manuela, ¿cómo compagina el rol de actriz con el de cantante?

Si lo comparo con el deporte, dado que sois un medio deportivo, pienso que estaría en lo que sería un segundo sprint. Si hablo como mujer me siento una auténtica corredora de fondo porque soy actriz, madre y cantante a la vez. Si te hablo musicalmente creo que estoy en un segundo sprint porque mi nuevo disco ha sido como alcanzar mi segunda cima; la primera fue el debut en 2018.

¿Cómo entró la música en su vida? ¿Cuándo se dio cuenta del cambio de perspectiva?

Fue de manera bastante natural porque siempre ha vivido conmigo. La música está presente porque cuando estoy con mis amigos canto, bailo y toco la guitarra. La música siempre había fluído en mi interior, pero nunca la había profesionalizado. Escogí la carrera de actuar e iba labrando mi propio camino sin tener claro que acabaría componiendo. El primer disco lo hice más animada por los míos y cuando empecé a actuar vi que es como hacer teatro y provocar sentimientos en la gente que te está viendo. El segundo disco, ‘Existo’, lo he trabajado durante unos años en los que he tenido que vivir mi vida para, luego, volver a inspirarme de nuevo. Es un curro importante porque me lo hago todo yo misma.

¿Por qué se compara con la escalada?

Porque me gustan los retos y soy muy persistente cuando se me mete algo en la cabeza. Soy fuerte y tenaz, una mujer que cuando me propongo algo, lo consigo. He sido corredora de medias maratones y el deporte está muy presente en mi vida porque también nado, bailo, hago yoga y pilates.

¿Qué presencia tiene el deporte en su día a día?

Hace 20 años que practico yoga porque me estabiliza mentalmente. Necesitas suelo, una colchoneta y mucha disciplina y al cuidarme yo misma siento que no necesito ir al ‘fisio’. El ‘bikram’ es duro y como mi vida es un cambio constante donde no hay rutinas pienso que me va bien. También corro y eso me permite ir meditando en movimiento. Alcanzo un momento ‘zen’ en el que ya no pienso, traspaso el umbral del esfuerzo y resisto físicamente.

¿Es importante el deporte en su vida?

Lo vivo mucho a través de mi pareja que es corredor de montaña y la filosofía de nuestra productora social es “correr, crear, colaborar”, lema que trasladamos a cualquier actividad física. Mover el cuerpo ayuda a la mente porque en la sociedad actual pienso que nos estamos volviendo más vagos.

Manuela Vellés, durante la entrevista / Lou Acedo

¿Cuándo detectó que la música iba en serio?

La primera vez que canté delante de gente y vi que ellos sentían cosas. Expresaba mis emociones y desde la platea se recibían y captaban. La conexión con el público funciona y es clave, me lo paso bien y trato de que no se me olvide el placer de por qué se hacen las cosas. Me canto a mí misma que nada es tan importante en la vida y que no se nos debe olvidar el disfrutar. Vivo en la incertidumbre desde que nací por el tipo de carrera que he llevado hasta la fecha y la manejo bien.

¿Hay algún mensaje en sus canciones?

Admito que tengo mucho caos mental y no sé qué mensaje llega. Es ver qué recibe la gente y darme cuenta de que cada canción habla de una mujer liberándose de miedos, de volver a la esencia de una misma.

¿Qué suele hacer en verano?

Paso una semana en San Sebastián, la ciudad en la que nació mi abuela. Nos gusta pasear por La Concha y tomar pinchos en la zona vieja. Hace años, en la playa de la Zurriola, aprendí surf en un curso de una semana. Tenemos una tabla y me gusta coger olas. Otro plan es alquilar bicis y pasear hasta el monte Igueldo. Es una ciudad llana rodeada de monte, así que tienes paseos para todos los gustos. El clima es fresco y llueve bastante así que hay que tener siempre a mano un buen chubasquero.

¿Qué deportes sigue?

El fútbol de mi hijo de siete años que juega en un equipo con todo lo que ello implica. Gracias a él me entero de cosas que pasan. Es merengue como yo porque nació en Madrid, mientras que mi hija es del Barça porque nació en Barcelona así que cubro ambos frentes. Es divertido ser merengue en la ciudad de los culés y una es del equipo de la ciudad en la que nació, aunque sé de blancos que, tras lo del año pasado, se pasaron al Atlético porque es más divertido. El fútbol es un fenómeno global y lo hemos comprobado con el Mundial que ha ganado España brillantemente.

¿Tiene referentes en el mundo del deporte?

Rafa Nadal, Raúl González y las olímpicas de natación sincronizada. Si hubiese sido deportista seguro que habría mezclado deporte y baile.

¿Posee alguna metodología para componer?

Normalmente me nace un tema en un día y ya no lo toco. A veces voy rápido y otras me paso meses sin que salga nada porque no me gusta darle demasiadas vueltas. Tengo ideas mientras voy por la calle y las meto en el móvil o bien sola en la cama tocando la guitarra donde me abstraigo de todo lo demás.

¿De quién bebe?

De música variada y de todo el rock español que mamé en casa: Jarabe de Palo y Ella Baila Sola. O de influencias latinas como Zoé, Natalia Lafourcade, Carla Morrison o Monsieur Periné. En mi nuevo disco ‘Éxito’ he aunado la parte caribeña de disfrute y baile. Soy una persona muy emocional y transmito experimentando con la electrónica.

Y su carrera cinematográfica, ¿en qué momento se encuentra?

La comedia ‘Ni contigo ni sin ti’ se estrenó hace unas semanas y tiene que ver con la apertura de mi fase vital de quitarme miedos y tabúes, pero actualmente me centro en la música. Y tengo otra comedia por estrenar lo que es una novedad por tratarse de mí que he hecho drama, misterio y terror.

¿Qué valoración hace del cine español?

Es maravilloso. Hubo tres películas españolas en el pasado festival de Cannes lo cual es un récord teniendo en cuenta que los franceses son muy exquisitos. Podemos jugar con el humor, reírnos de nosotros mismos, ser gamberros y valientes a la vez. No nos importa crear chapuzas y creemos que es mejor hacer y luego ver qué opinan, como dicen Los Javis. En el cine español hay una autenticidad que se respeta mucho en el extranjero.