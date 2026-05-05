Manuel Pinto, experto en ahorros: "El error más común es tener todo el dinero parado en la cuenta corriente"

Mantener el dinero en una cuenta corriente puede transmitir sensación de seguridad, pero no siempre es la opción más eficiente a largo plazo. En un contexto marcado por la inflación, dejar grandes cantidades de ahorro inmovilizadas puede traducirse en una pérdida progresiva de poder adquisitivo, ya que el dinero va perdiendo valor con el paso del tiempo.

Así lo advierten distintos expertos en economía, entre ellos Manuel Pinto, quien señala que uno de los errores más frecuentes es “tener todo el dinero parado en la cuenta corriente”, en muchos casos por desconocimiento o por aversión al riesgo. Aunque esta práctica permite disponer del dinero de forma inmediata, no protege frente al encarecimiento generalizado de bienes y servicios.

Los especialistas coinciden en que la clave está en encontrar un equilibrio. En primer lugar, recomiendan contar con un colchón financiero que cubra entre tres y seis meses de gastos fijos. Este fondo de emergencia permite afrontar imprevistos sin necesidad de recurrir a endeudamiento o a la venta precipitada de inversiones.

A partir de ese punto, el resto del capital puede destinarse a productos que ofrezcan cierto rendimiento, como fondos de inversión, renta variable o bonos. Estas alternativas, aunque implican distintos niveles de riesgo, pueden ayudar a preservar e incluso incrementar el valor del dinero a medio y largo plazo.

En este sentido, la diversificación se presenta como uno de los principios fundamentales de la planificación financiera. Repartir el ahorro entre diferentes tipos de activos reduce la exposición a pérdidas y permite adaptarse mejor a los cambios del mercado.

El actual entorno económico, caracterizado por la volatilidad y la subida de precios, ha incrementado la importancia de una gestión activa del ahorro. Los expertos subrayan que no basta con ahorrar, sino que es necesario planificar y tomar decisiones informadas en función del perfil de cada persona, sus objetivos y su horizonte temporal.

En definitiva, mantener todo el dinero en una cuenta corriente puede resultar cómodo, pero no siempre es la estrategia más adecuada. La combinación de liquidez, previsión y diversificación se consolida como la vía más recomendable para proteger el poder adquisitivo y optimizar los recursos financieros a largo plazo.