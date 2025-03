Manuel, expulsado de 'Supervivientes 2025', con sorpresa de última hora

'Supervivientes: Tierra de nadie' se ha convertido en el programa que permitía conocer el futuro de Manuel, Anita y Montoya en el reality. Los tres se quedaron sorprendidos cuando la organización les comunicaba una votación exprés para elegir qué dos concursantes se unían al resto de supervivientes.

El primero en ser elegido por la audiencia fue Montoya, quien recibió la noticia con mucha ilusión; y después le llegó el turno a Anita, su ex pareja. Ambos formarían parte de 'Supervivientes 2025' en igualdad de condiciones al resto de concursantes.

¿Y qué pasaba con Manuel? En un primer momento, aseguró quedarse muy tocado por no poder vivir la experiencia de formar parte del reality: "para mí es todo un sueño".

Sin embargo, la organización tenía un secreto bien guardado: como en anteriores ocasiones, Manuel no es expulsado de 'Supervivientes 2025'. Aunque Montoya y Anita crean que así es, Carlos Sobera explicó lo que ocurría:

"En toda esta historia hay un giro que no esperas, lo tuvo preparado desde el principio Poseidón, no estás expulsado. Así lo ha planificado Poseidón para que todos los demás crean que sí estás expulsado, pero no lo estás y desde esta noche eres el nuevo secreto de Supervivientes 2025".

Manuel seguirá siendo concursante de 'Supervivientes 2025', convirtiéndose probablemente en ese perfil que luchará con los expulsados de Playa Calma y Playa Furia.

Carlos Sobera le recordó así lo que estaba a punto de vivir: "no va a ser fácil y te enfrentarás a muy duros contrincantes, has perdido una oportunidad, pero van a nacer otras muchas para ti".

Anita y Montoya ya forman parte de 'Playa Calma', en el caso de ella, y de 'Playa Furia', en el caso de él. Un giro de los acontecimientos que ha tranquilizado un poco a un Manuel con ganas de darlo todo.