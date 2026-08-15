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Ciencia

Manuel Delgado, antropólogo: "En 40 años consecutivos dando clase he llegado a la conclusión que siempre tengo a los mismos alumnos"

El catedrático de la Universitat de Barcelona (UB) reflexiona sobre cómo ha cambiado la enseñanza en 40 años

El catedrático de antropología de la UB Manuel Delgado fotografiado en su domicilio para entrevista Fotografía de Jordi Cotrina

El catedrático de antropología de la UB Manuel Delgado fotografiado en su domicilio para entrevista Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Manuel Delgado (Barcelona, 1956) es catedrático de Antropología Religiosa y Antropología Urbana en la Universidad de Barcelona. El docente es licenciado en Historia del Arte y doctor en Antropología por la misma universidad, donde imparte clases de antropología religiosa y antropología urbana en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona.

El antropólogo catalán es profesor desde 1986 y lleva 40 años en las aulas. Recientemente, Delgado ha sido invitado a 'El matí de Catalunya Ràdio' para hacer balance de su experiencia, reflexionando sobre cómo ha cambiado la forma de dar clase en cuatro décadas.

Manuel Delgado, profesor de antropología

Manuel Delgado, profesor de antropología / Universitat de Barcelona

"Yo, en 40 años consecutivos de dar clase, he llegado a la conclusión de que tengo siempre los mismos alumnos", anuncia el maestro. Según Delgado, siempre hay un alumno que sienta en primera fila, otro que hace "preguntas estúpidas" y otro que se sienta al final de la clase, sabiendo que "no se escucha nada".

"No son exactamente los mismos, pero es una tipología que se repite", afirma el profesor barcelonés. A este respecto, el citado medio le ha preguntado sobre si ha cambiado la forma de dar clase desde hace 40 años.

Alumnas y alumnos universitarios realizan un examen.

Alumnas y alumnos universitarios realizan un examen. / EP

En este sentido, el antropólogo explica que la tecnología ha modificado la relación entre profesores y estudiantes. "Claro que ha cambiado. Los últimos años hemos caído en manos de un tipo de dictadura tecnocrática de pedagogos", advierte el divulgador.

Para Delgado, éste procedimiento hace creer que la enseñanza "es como una técnica que requiere un seguido de protocolos, de actuaciones, a menudo puramente burocráticas, de aplicativos que no entiendes lo que estás poniendo y en que se pierde la materia prima de la enseñanza, que es la proximidad".

Como resulta, el profesor de la UB considera que se pierde "la dimensión casi artesanal del frente a frente, del cuerpo a cuerpo". Aunque las pantallas están en el foco del debate, Manuel Delgado advierte que "el problema no son las pantallas que tienen los estudiantes, el problema es la pantalla que tengo yo".

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Prueba de ello es el cambio de distribución que ha habido en las aulas, donde el profesor ha sido desplazado del centro: "Este último curso, me ponen en un rincón con una mesa discreta, yo que tenía una tarima, que era bonita y que daba prestancia, me ponen en un rincón del aula. Y en el lugar central, el lugar protagonista, lo ocupa una enorme pantalla que no sé para que sirve y que se supone que tengo que pasar". Una situación en la que "los estudiantes no se rebelan contra esto. De hecho, nadie se rebela contra nada".

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