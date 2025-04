Manuel, concursante de 'Supervivientes', destapa el motivo por el que dejó el fútbol: "La vida no me lo permitió"

La nueva edición de 'Supervivientes' está siendo un éxito absoluto. La cadena de televisión apostó fuertemente por varios exconcursantes de 'La isla de las tentaciones': Rosario, Borja, Montoya, Manuel y Anita. Actualmente, la única que no está participando en el reality show es Rosario, ya que abandonó el concurso por su propio pie.

Al inicio de 'Supervivientes', Mediaset decidió poner en una misma isla a Montoya, Anita y Manuel. Sin embargo, uno de ellos tenía que ser expulsado por la audiencia. Después de una semana muy intensa con varias discusiones por la situación sentimental de cada uno, los telespectadores decidieron expulsar a Manuel.

"Yo venía aquí con mucha ilusión. Esto para mí era un sueño, pero no me ha dado tiempo de nada. Yo quería ponerme a prueba al máximo. Quería competir, pasar hambre, pescar, hacer fuego… Quería hacer de todo", explicó el gaditano a toda la audiencia de Mediaset.

Sin embargo, Carlos Sobera le frenó en seco para decirle que no estaba expulsado, sino que se iba a convertir en el nuevo secreto de 'Supervivientes'. Hace escasas semanas, Manuel ya se juntó con todos los concursantes del reality show de Telecinco.

En la última conexión con Honduras, Manuel fue el protagonista del puente de las emociones, donde se abrió en canal sobre su pasado antes de llegar al mundo de la televisión. Anteriormente, el andaluz fue futbolista y pasó por la cantera de tres equipos muy destacados de España: Real Madrid, Betis y Cádiz.

Desde un primer instante, el gaditano confesó que "mi sueño era ser futbolista. El que me conoce sabe que para mí era lo más grande". No obstante, afirmó a la audiencia que "la vida no me lo permitió".

Manuel nunca llegó a ser profesional, ya que sufrió graves lesiones en las rodillas: "Me operaron cuatro veces, y me hicieron filtraciones de ácido hialurónico, plasma...". Aunque, no sirvió de mucho, debido a que seguía notando molestias.

El concursante de 'Supervivientes' reconoció que "fue muy triste dejar lo que más quería". Aparte, Barneda le preguntó cuál era su equipo favorito y Manuel dejó a toda la audiencia boquiabierta con la respuesta: "Me tira el Barcelona".