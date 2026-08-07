Manuel Amate, experto en consumo, sobre el aire acondicionado: "Así la máquina no sufre tanto"

Durante el verano, el aire acondicionado se convierte en uno de los dispositivos más importantes del hogar. No obstante, tras meses sin uso, es importante comprobar el estado del aparato. Hay elementos de la máquina que no se pueden observar a simple vista, como los filtros y los conductos.

En estas partes, se puede acumular polvo y suciedad, afectando al consumo eléctrico y la calidad del aire. Además, estas partículas pueden obstruir el sistema y forzar el dispositivo, aumentando la energía necesaria y en consecuencia, la factura de la luz.

Por este motivo, antes de ponerlo en funcionamiento es importante hacer una revisión del equipo. Desde limpiar los filtros hasta revisar las unidades exteriores e interiores, asegurando su eficiencia y alargando la vida útil del aire acondicionado.

Archivo - Mando de aire acondicionado / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

En este contexto, las altas temperaturas obligan a los usuarios a hacer un uso prolongado del equipo de climatización. A este respecto, Manuel Amate, electricista y experto en consumo, ha compartido varias recomendaciones para combatir con el calor sin utilizar el aire acondicionado en exceso.

Según el especialista en ahorro energético, uno de los errores más frecuentes es fijar el termostato en 22 grados o menos. Con esta acción, el equipo trabaja más para mantener el frío y genera un cambio brusco con la temperatura del exterior de la vivienda.

En su lugar, Amate sugiere situar el termostato entre 26 y 28 °C, refrescando el hogar sin tener una diferencia excesiva con la calle. "Si nos vamos a 22 °C hay un gran choque térmico con el exterior. Nos da algo", detalla. A continuación, otro de los trucos para reducir la sensación de calor es deshumificar el ambiente.

Qué es un ventilador de techo y por qué cada vez más personas buscan uno / Freepik

Otro de los puntos más importantes es limpiar los filtros del aire. La acumulación de polvo hace que el equipo pierda eficiencia y gaste más energía en llegar a la temperatura deseada por el usuario. "Así la máquina no sufre tanto", señala el electricista.

De cualquier forma, Amate indica que "si podemos prescindir del aire acondicionado mejor. Un ventilador consume diez veces menos". Por si no fuera posible, el divulgador ofrece cómo alternativa el modo nocturno del aire acondicionado, una función que regula de manera gradual la temperatura y baja la velocidad del ventilador en las horas de sueño.

Finalmente, Amate resalta la efectividad de la prevención. Antes de que suba el termómetro, es clave ventilar la casa en los momentos más frescos del día. Asimismo, puedes cerrar las persianas y bajar el toldo cuando suban las temperaturas.