Manuel Álvarez, economista, sobre el futuro de las pensiones: "No habrá quiebra, pero sí necesidad de seguimiento"

El sistema público de pensiones se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos en España, especialmente cuando se habla del futuro económico. Desde hace años, el debate público está marcado por mensajes que advierten de una posible quiebra del sistema, generando incertidumbre y desconfianza entre los trabajadores y pensionistas.

Además, el sistema enfrenta un desafío creciente: los nuevos jubilados superan en número a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Aunque el empleo juvenil ha experimentado un repunte, no alcanza para equilibrar la salida masiva de la generación del 'Baby Boom'.

El economista Manuel Álvarez, en su obra 'Pensiones: La promesa rota', pone el foco en la situación actual del sistema de pensiones con un tono mucho más equilibrado. Lejos de mensajes extremos, explica que el panorama es relativamente tranquilo a corto plazo, aunque insiste en que el verdadero desafío está en planificar bien el futuro para evitar problemas más adelante.

Como afirma de forma literal: "No habrá quiebra de las pensiones públicas, pero sí necesidad de un exhaustivo seguimiento". Según su análisis, las pensiones han mejorado de manera notable en los últimos años, alejándose del temido colapso que suele dominar el debate público.

Los datos respaldan esta visión y es que la pensión media ha aumentado un 52% desde 2012, lo que indica que los nuevos jubilados acceden a prestaciones más elevadas. Asimismo, la tasa de reemplazo se sitúa en torno al 65%, un porcentaje significativo que recuerda que la pensión cubre aproximadamente dos tercios del salario previo.

Este último dato refuerza la idea de que, pese a la mejora del sistema, los mecanismos complementarios de ahorro siguen siendo necesarios. Aunque la proporción de pensionistas se ha mantenido estable pese al envejecimiento demográfico, Álvarez advierte que "persiste un desequilibrio estructural entre ingresos y gastos".

A esta situación se añade la falta de una visión única por parte de los organismos oficiales, ya que algunos informes como el 'Ageing Report 2024', los de la AIReF y los de la Seguridad Social resultan "demasiado divergentes entre sí", con previsiones que sitúan el gasto en pensiones en el 17,3% del PIB en 2050.