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ECONOMÍA

Manuel (82 años), agricultor: "Los jóvenes no quieren trabajar en el campo porque yo entiendo que el trabajo del campo es muy duro, pero mi generación ya se está acabando, quedamos muy pocos"

El problema no es solo encontrar agricultores, sino perder conocimientos

Manuel, agricultor

Manuel, agricultor / Youtube

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David Cruz

David Cruz

Muchos trabajos no solo sirven para ganarse la vida. También mantienen en pie una forma de entender el mundo. Manuel Bonilla tiene 82 años y lleva años dedicándose al campo en Málaga, pero su preocupación ahora va mucho más allá de su propia actividad: teme que todo lo que ha aprendido termine desapareciendo cuando su generación ya no esté.

Su relato se ha viralizado gracias a su nieto Dani, que comenzó a grabar sus conversaciones y consejos sobre agricultura. Sin buscarlo, Manuel ha terminado poniendo sobre la mesa un problema que afecta al futuro del campo español: quién va a tomar el relevo de los agricultores que están llegando a la jubilación.

"Los jóvenes no quieren trabajar en el campo porque yo entiendo que el trabajo es muy duro", reconoce Manuel. No habla desde el reproche. Al contrario, entiende perfectamente que las nuevas generaciones busquen otras opciones laborales. Pero inmediatamente lanza una advertencia: "mi generación ya se está acabando, quedamos muy pocos".

Una joven agricultora

Una joven agricultora / Archivo

El problema no es solo encontrar agricultores, sino perder conocimientos

Para Manuel, abandonar el campo supondría mucho más que dejar de cultivar unas tierras. Significaría perder conocimientos transmitidos durante generaciones: cuándo sembrar, cómo trabajar la tierra o cómo afrontar los problemas que aparecen durante una campaña.

"El campo es comida nuestra y si el campo se abandona, se abandona todo", explica el agricultor. Una frase muy simple que resume su principal preocupación: sin personas dispuestas a trabajar la tierra, también se pone en riesgo una parte esencial de la alimentación.

Los datos ayudan a entender por qué insiste tanto. Según el Censo Agrario 2020 del Ministerio de Agricultura, el 41% de los jefes de explotación agraria tenía 65 años o más, mientras que los menores de 35 años representaban el 3,9%.

Agricultor trabajanco con su tractor

Agricultor trabajanco con su tractor / Archivo

Eso sí, Manuel cree que todavía hay tiempo para cambiar la tendencia y ahí entra en juego su nieto Dani.

Un abuelo y su nieto quieren enseñar agricultura a los jóvenes

Ambos han planteado la posibilidad de crear una academia para enseñar agricultura tradicional a las nuevas generaciones. La idea nace de una preocupación, pero también la ilusión de transmitir aquello que Manuel ha aprendido durante toda una vida.

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Manuel cree que la agricultura puede seguir teniendo futuro siempre que haya relevo generacional y que los conocimientos tradicionales encuentren la manera de convivir con las nuevas tecnologías.

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