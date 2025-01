Manu, tentador de 'La isla de las tentaciones', revela el método de los cinco segundos: "Es ADN"

'La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

La audiencia no podía esperar más tiempo y ayer llegó uno de los días más esperados con el estreno de la nueva edición del reality show, que llega a Telecinco con más novedades que nunca: hogueras mixtas y tres solteros VIP. Una temporada que promete mucho y así lo ha demostrado en el segundo capítulo donde se ha visto una técnica de ligue nunca vista protagonizada por Manuel, más conocido por "la manita relajá".

Manuel es uno de los tentadores VIP de la octava edición y tiene en mente tentar hasta el final a Anita,, cosa que por ahora está funcionando a la perfección. En la parte final del segundo episodio, el soltero le pidió un beso a la novia de Montoya, pero esta se negó a dárselo, aunque le dijo que podía quedarse a dormir en el suelo de su cuarto.

Tras esta decisión, Manuel rechazó la propuesta y se fue de la habitación contando hacia atrás con los dedos desde cinco. En el instante que llega a cero, Anita abre la puerta y Manu entra a la habitación. Una técnica que le funcionó al detalle y que dejó a toda la audiencia boquiabierta.

El vídeo se ha hecho viral y Manuel ha comentado a todos sus seguidores que "me paso por aquí porque se está rulando increíble el vídeo de la cuenta atrás, esa épica e histórica cuenta atrás y quiero decir que no está nada preparado, eso es ADN Manuel".

¡Menudo final! 😳😳😳😳



Nos vemos la semana que viene con MUCHO más 🔥 #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/NFy43kk6zx — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 14, 2025

"Anita no sabe nada, el programa no sabe nada, eso es una cuenta atrás que me marco yo porque verdaderamente sé que Ana quiere pasar la noche conmigo y salió redondo como cuando faltan cinco segundos y tiras el balón y entra en la canasta", ha concluido el tentador VIP.