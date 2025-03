Manu Carreño estalla tras conocer la nueva fecha para el Barça-Osasuna: "Es adulterar la competición"

El pasado sábado 8 de marzo, el partido que se iba a disputar en Montjuic entre el FC Barcelona y Osasuna quedó suspendido a causa del fallecimiento de Carles Miñarro Garcia, miembro del cuerpo médico del club azulgrana.

Los jugadores y el club pidieron el aplazamiento del encuentro tras conocer la terrible noticia, y el partido de la Jornada 27 quedó pendiente de nueva fecha.

Aunque tanto Barça como Osasuna querían que el encuentro se disputara el 21 de mayo, el lunes, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció que el partido se disputará el próximo jueves 27 de marzo, justo después del parón de selecciones.

Esta decisión no ha gustado a ninguno de los dos equipos y recurrirán a la resolución. Por parte del club azulgrana, Araujo y Raphinha habrán jugado menos de 48 horas antes en Suramérica, y el Osasuna también tiene varios internacionales, entre ellos Budimir y Boyomo.

Manu Carreño no ha dudado en pronunciarse sobre esta decisión en 'El Larguero' de la Cadena SER: "Es adulterar la competición. Yo entiendo que es muy complicado, pero tendrá que buscar una fecha, que seguro que la hay, donde no tengas a dos internacionales, piezas clave del Barça, bajándose del avión. Que es que uno no va a llegar y el otro, si lo hace, lo va a hacer con la lengua fuera".

El presentador ha asegurado que es lógico que el Barça esté enfadado: "Al final te preguntas quién piensa estas cosas. No sé quién será, pero es para que estén cabreados en Barcelona".

Jordi Martí ha explicado que "La Liga le ha recomendado al comité de competición que ponga el partido ese día y el juez único ha actuado por recomendaciones de la Liga y la Federación".

Carreño no ve normal que el club azulgrana no cuente con sus dos internacionales por culpa de esta decisión: "¿Os imagináis que le dicen al Atlético de Madrid que juegue un partido mañana y que se quede sin sus internacionales? ¿Pero estáis locos? ¿Por qué vas a adulterar tu propia competición?".