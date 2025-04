¿Hasta cuándo se mantendrá el servicio de Internet con el apagón eléctrico?

Aunque parece que ya se está restableciendo de manera paulatina el servicio de la red eléctrica, hasta que se solucione el problema del apagón eléctrico en España y Europa pueden pasar bastantes horas y en el caso de que se alargue en el tiempo, algunos servicios como Internet podrían quedar sin operatividad al depender de la electricidad, como es el caso de Internet. Si persistiera la avería, ¿durante cuánto tiempo funcionaría Internet?

Internet puede funcionar en una situación así durante un tiempo, como se está comprobando, pero tiene una limitación y solo continuaria funcionando unas horas si no se solucionara el problema, según explicaba un especialista en El País. Los grandes centros de datos están protegidos con grupos propios que pueden seguir funcionando, pero la red general depende de grupos intermedios que tienen una capacidad de duración mucho más limitada. “Internet funciona porque hay equipos intermedios (conmutadores de datos), repartidos por ciudades, no hacen falta muchos menos porque la fibra va muy rápido muy lejos”, comentaba en el citado diario Arturo Azcorra, director adjunto de Imdea Networks. Aunque los grandes centros de datos sobrevivan, sin esos equipos intermedios la conexión no sería posible: “Es como si el sistema nervioso central funcionara, pero no el periférico”, dice Azcorra.

En la misma información se explicaba que la conexión depende sobre todo del acceso a wifi, que necesita de la electricidad que puedan producir por ejemplo los edificios de oficinas dotados de grupos electrógenos. Por la calle, en las estaciones base que son las antenas en azoteas no funcionan si no están cerca de lugares críticos y tienen un equipo especial para generar electricidad, como puede ocurrir también en zonas rurales. Por ese motivo, los móviles sin acceso a wifi es improbable que funcionen. “Si alguien andando pasa cerca de algún lugar crítico, como una dirección general de fuerzas de seguridad, es posible que se conecte, pero lo normal es no poder conectarse ni llamar”, añade Azcorra.