La mansión de Rakitic ya no está a la venta: El ex del Barça logra venderla por más de 2 millones de euros

Hace unos 5 años, Ivan Rakitic puso en venta su mansión de Castelldefels, pero nadie parecía interesado en hacerse con la propiedad. Algo que, probablemente, se debía a la alta cantidad de dinero que pedía el exfutbolista por ella.

No obstante y según un reciente comunicado de Century 21 Zona Alta (la inmobiliaria que ha llevado el proceso), la casa se ha vendido a una familia de Bélgica a cambio de más de dos millones de euros.

Un precio que se ajusta a las prestaciones de la mansión, la cual consta de hasta tres plantas y un semisótano. De hecho, esta cuenta con un ascensor instalado para poder acceder fácilmente a las mismas.

No obstante, la casa del exfutbolista también contaba con una serie de servicios que solo se ven en este tipo de propiedades de lujo como, por ejemplo, una piscina infinita climatizada en la zona exterior de la propiedad.

Como detalle adicional, la propiedad posee un garaje privado donde caben hasta 5 vehículos que tiene puertas blindadas, las cuales ofrecerán protección e intimidad extra a los nuevos propietarios.

Por lo pronto, se desconoce la identidad de la familia que ha adquirido el inmueble, pero sí se sabe que Rakitic lo puso a la venta al no estar haciendo uso de él desde que se marchó del F.C Barcelona.

De hecho, la idea de que haya tardado tanto tiempo en venderla podría haberle supuesto más de un quebradero de cabeza, dado que este tipo de propiedades exigen costes de mantenimiento bastante altos.

Lo que queda claro después de todo esto es que Rakitic ha logrado embolsarse más de dos millones de euros tras la venta con la que el exfutbolista del Barça dice adiós definitivamente a la zona de Castelldefels.