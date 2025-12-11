Así es la mansión de Fèlix Millet que ahora sale a la venta: el Palau de la Música la valora en 1,5 millones de euros

Fue en 2024 que el Palau de la Música Catalana realizó una inversión mayúscula: comprar la antigua mansión de Fèlix Millet por 780.000 euros. Sin embargo, con el tiempo y tras conocerse la magnitud del caso Millet, el Palau ha decidido que era momento de tomar una decisión radical.

La imponente antigua mansión de Fèlix Millet, a la venta

Es así que el Palau de la Música Catalana ha decidido poner a la venta la mansión por un precio de 1,5 millones de euros, un dato considerablemente más elevado que la cuantía que pagaron para hacerse con la mansión originalmente.

La finca en cuestión se halla en una urbanización de l'Ametlla del Vallès, y cuenta con más de 46.000 metros cuadrados de terreno. Asimismo, este espacio se ve gobernado por una casa que supera los 1.200 metros cuadrados, la cual se divide en una vivienda doble conectada.

La mansión de Fèlix Millet desde Google Maps. / ·

El principal motivo por el que el Palau ha decidido ponerle un precio tan elevado a la finca de Fèlix Millet se debe justamente a la operación de desvío de fondos del expresidente de la institución. El objetivo es, por lo tanto, de recuperar parte de esa economía.

La mansión en sí es un espacio de lujo absolutamente increíble: cuenta con salas de estar que presentan comodidades como chimenea, biblioteca, dormitorios en suite, piscina climatizada y jacuzzi e incluso un gimnasio privado.

Destaca sobre todo el detalle de la división de la vivienda en dos espacios claramente delimitados. Con esto, se obtiene una especie de 'segunda residencia' orientada a ser una casa de invitados o con la finalidad de darle uso profesional.

Fèlix Millet, en una foto de archivo. / ElPeriodico

Vale la pena recordar que Fèlix Millet fue condenado por desviar 23 millones de euros durante su etapa como presidente del Palau, algo que finalizó en 2009. A pesar de que el expresidente falleció y con ello la pena de cárcel quedó extinguida, los castigos económicos todavía se mantienen.

Es obvio que la que fuera propiedad de Fèlix Millet es un espacio totalmente extraordinario, solamente al alcance de aquellos con los bolsillos más profundos. Ahora, toca ver si el Palau puede lograr la venta por la cantidad que busca o si deberá rebajar sus aspiraciones eventualmente.