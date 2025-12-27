British Horror Stories
Así es la 'mansión encantada' de más de 3 millones del exseleccionador inglés Gareth Southgate: Entre murciélagos y fantasmas
El entrenador compró la propiedad en 2006 y quiere reformarla aunque los lugareños piensan que todavía mora el espíritu de un ladrón de muertos del siglo XVII
La selección inglesa de fútbol siempre se cae de la pugna de los favoritos a cualquier torneo pese a contar con grandes jugadores históricamente y tan solo ha conseguido levantar un Mundial, en el año 1966, que además se saldó con polémica por culpa del gol fantasma más controvertido de la historia.
Por lo tanto, los 'Three Lions' es una máquina de quemar seleccionadores. Antes del actual, el alemán Tomas Tuchel, estuvo en el cargo el exjugador del Palace o Aston Villa, Gareth Southgate, que no consiguió llevar a la gloria a sus jugadores y su mejor posición fueron dos segundos puestos en las Eurocopas de 2020 y 2024, además de las semifinales del Mundial 2018.
Ahora, sin embargo, el entrenador ha copado titulares en Inglaterra debido a un tema completamente distinto al fútbol: Southgate se enfrenta al reto de reformar Swinsty Hall, una mansión del siglo XVI en el norte del condado de Yorkshire, que muchos piensan que está embrujada y que adquirió en 2006 por 3,25 millones de libras.
Se trata de una propiedad de 1575 con seis habitaciones, cine, bodega, biblioteca y unos jardines de 1,8 hectáreas que está catalogada como Patrimonio de Primer Grado.
El fantasma de la casa del exseleccionador
Según recoge la prensa inglesa, los lugareños creen que allí reside el fantasma de Henry Robinson. La historia se remonta al siglo XVII, cuando la Gran plaga de Londres, la peste, dejó más de 100.000 muertos en la capital inglesa, un momento que el Robinson, quien vivía cerca de la casa, decidió ir a la ciudad en busca de fortuna y terminó robando todo lo que podía de los hogares de aquellos que morían por culpa de la pandemia.
La leyenda, recogida en 'The History Of The Timbles And Snowden' del historiador William Grainge, Henry construyó la casa con el dinero que pudo llevarse. Más tarde, se obsesionó con la idea de que le perseguían los fantasmas de las personas a quien había robado y poco a poco empezó a volverse loco.
Por eso, más tarde se arrepintió de haber cometido esas atrocidades y empezó a lavar todo su dinero en el manantial local Greenwall Spring, por lo que la gente de las poblaciones cercanas aseguran que a día de hoy todavía le han podido ver al borde del agua, limpiando aquellas monedas que consiguió aprovechándose de la vulnerabilidad de los enfermos y de los muertos.
Los problemas reales de la casa de Southgate
Más allá de las historias para no dormir, la mansión del exseleccionador tiene un problema serio con una colonia de murciélagos que han convertido el espacio en su refugio. El quid de la cuestión está en que no puede echarles porque se trata de una especie de animal protegida, aunque su intención era reformarla y adaptarla, eliminando el granero en el que viven los murciélagos.
Por eso, Southgate se ve obligado a colaborar con la entidad de conservación Natural England para garantizar el bienestar de los animales en todo momento y conseguir una licencia especial de obra. Aunque seguramente pueda iniciar las reformas, deberá guardar un espacio en el granero que ocupan los animales para que puedan seguir viviendo en ese lugar porque si no incurriría en un delito contra la fauna local.
- Hacienda aclara si las transferencias entre padres e hijos son donaciones
- Un estadounidense se queda sin palabras por lo que ve en Barcelona: 'No hay nadie...
- Subida histórica de las pensiones en 2026: El Gobierno prepara un aumento de hasta el 11,4% para estos jubilados españoles
- El Estatuto de los Trabajadores advierte: 'Si vuelves a la oficina tras teletrabajar, la empresa debe...
- La suculenta indemnización a un trabajador de Vigo despedido por invitar a unos cruasanes tras 30 años de servicio: La justicia le da la razón
- Un español que trabaja como enfermero en Australia revela su sueldo: 'Parece mentira, pero no lo es
- Buenas noticias: el Gobierno autoriza la jubilación anticipada sin penalizaciones para determinados trabajadores
- Lo que dice la letra pequeña es...': David Batrina, experto administrativo, aclara algo crucial sobre Bizum en 2026