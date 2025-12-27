Así es la 'mansión encantada' de más de 3 millones del exseleccionador inglés Gareth Southgate: Entre murciélagos y fantasmas

La selección inglesa de fútbol siempre se cae de la pugna de los favoritos a cualquier torneo pese a contar con grandes jugadores históricamente y tan solo ha conseguido levantar un Mundial, en el año 1966, que además se saldó con polémica por culpa del gol fantasma más controvertido de la historia.

Por lo tanto, los 'Three Lions' es una máquina de quemar seleccionadores. Antes del actual, el alemán Tomas Tuchel, estuvo en el cargo el exjugador del Palace o Aston Villa, Gareth Southgate, que no consiguió llevar a la gloria a sus jugadores y su mejor posición fueron dos segundos puestos en las Eurocopas de 2020 y 2024, además de las semifinales del Mundial 2018.

Ahora, sin embargo, el entrenador ha copado titulares en Inglaterra debido a un tema completamente distinto al fútbol: Southgate se enfrenta al reto de reformar Swinsty Hall, una mansión del siglo XVI en el norte del condado de Yorkshire, que muchos piensan que está embrujada y que adquirió en 2006 por 3,25 millones de libras.

Se trata de una propiedad de 1575 con seis habitaciones, cine, bodega, biblioteca y unos jardines de 1,8 hectáreas que está catalogada como Patrimonio de Primer Grado.

La casa del exseleccionador inglés, Gareth Suthgate, azotada por la leyenda de Henry Robinson. / ·

El fantasma de la casa del exseleccionador

Según recoge la prensa inglesa, los lugareños creen que allí reside el fantasma de Henry Robinson. La historia se remonta al siglo XVII, cuando la Gran plaga de Londres, la peste, dejó más de 100.000 muertos en la capital inglesa, un momento que el Robinson, quien vivía cerca de la casa, decidió ir a la ciudad en busca de fortuna y terminó robando todo lo que podía de los hogares de aquellos que morían por culpa de la pandemia.

Interior de la 'casa embrujada' de Southgate. / ·

La leyenda, recogida en 'The History Of The Timbles And Snowden' del historiador William Grainge, Henry construyó la casa con el dinero que pudo llevarse. Más tarde, se obsesionó con la idea de que le perseguían los fantasmas de las personas a quien había robado y poco a poco empezó a volverse loco.

Por eso, más tarde se arrepintió de haber cometido esas atrocidades y empezó a lavar todo su dinero en el manantial local Greenwall Spring, por lo que la gente de las poblaciones cercanas aseguran que a día de hoy todavía le han podido ver al borde del agua, limpiando aquellas monedas que consiguió aprovechándose de la vulnerabilidad de los enfermos y de los muertos.

Fotografía de 1913 de Swinsty Hall, la actual mansión de Gareth Southgate. / Louis Ambler

Los problemas reales de la casa de Southgate

Más allá de las historias para no dormir, la mansión del exseleccionador tiene un problema serio con una colonia de murciélagos que han convertido el espacio en su refugio. El quid de la cuestión está en que no puede echarles porque se trata de una especie de animal protegida, aunque su intención era reformarla y adaptarla, eliminando el granero en el que viven los murciélagos.

Por eso, Southgate se ve obligado a colaborar con la entidad de conservación Natural England para garantizar el bienestar de los animales en todo momento y conseguir una licencia especial de obra. Aunque seguramente pueda iniciar las reformas, deberá guardar un espacio en el granero que ocupan los animales para que puedan seguir viviendo en ese lugar porque si no incurriría en un delito contra la fauna local.