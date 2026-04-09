La mansión de Dani Carvajal tras su imputación en Andorra: un refugio de lujo valorado en 6 millones de euros

Dani Carvajal vive unas horas complicadas tras verse envuelto en un juicio por presundo delito de contrabando. El futbolista del Real Madrid está siendo investigado por una presunta compra fraudulenta de relojes de lujo. Según 'EL MUNDO', se ha iniciado recientemente una pesquisa contra la sociedad Best In Asociados, perteneciente al Principado, y contra varios jugadores de LaLiga, por presunta actividad delictiva.

Los futbolistas señalados son el propio capitán del Real Madrid, y otros jugadores como César Azpilicueta, Santi Cazorla, David Silva o Thomas Partey. La adquisición de relojes de alta gama a través de la sociedad Best In Asociados permitió a los acusados obtener los productos sin IVA añadido, es decir, el pago de los relojes estuvo exento de los preceptivos impuestos, que a su vez supuso un descuento considerable en el precio para los jugadores.

Una rebaja que supone la evasión de grandes cantidades de dinero. Entre las marcas adquiridas se encuentran Rolex o Patek Philippe, sellos que ascienden a decenas de miles de euros.

Seis millones de euros en vivienda

La cantidad que habría pagado el lateral es de 64.800 euros por un Rolex Daytona en 2021. Sin embargo, Carvajal sigue haciendo vida normal y descansa en su propiedad en Boadilla del Monte, junto a Daphne Cañizares, y de sus dos hijos: Mauro y Martín.

Si nos centramos en su casa, Carvajal pasa el tiempo en una mansión de lujo. Su casa está ubicada en una zona residencial en las afueras de la ciudad donde también viven otros rostros conocidos del panorama nacional. Ambos han logrado transformar esta moderna construcción en un verdadero hogar familiar. Un espacio ideal para criar a sus dos hijos y disfrutar de la vida cotidiana.

La vivienda dispone de unos 1.000 metros cuadrados y su valor ronda los seis millones de euros. Está ubicada en un entorno privilegiado, rodeado de vegetación que garantiza privacidad y exclusividad. El interior destaca por una decoración sobria y refinada, basada en el minimalismo y en una paleta de colores neutros. El blanco se mezcla con materiales naturales y con plantas cuidadosamente elegidas que aportan vida a los espacios.

Pista de tenis, piscina y campo de fútbol

Gracias a sus amplios ventanales, la luz natural entra de forma constante, creando un ambiente acogedor y luminoso. Este detalle, junto con algunos elementos de diseño, da personalidad a estancias como el salón. El dormitorio principal es tipo suite e incluye baño y vestidor. Sobresale por su luminosidad y por un cabecero original que hace las veces de estantería, aportando funcionalidad y estilo.

En el exterior, la casa cuenta con amplias zonas pensadas para el ocio, como un porche cubierto perfecto para reuniones. Además, el jardín incluye piscina, pista de tenis y un pequeño campo de fútbol, ideal para una familia amante del deporte.