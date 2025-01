"Muchísima sangre": Manolo Sarriá habla sobre su reciente accidente doméstico

Manolo Sarriá ha comenzado el 2025 con un desafortunado accidente que dejó su rostro visiblemente afectado, sorprendiendo tanto a sus seguidores como a la audiencia de ‘Y ahora Sonsoles’. Durante su entrevista con Sonsoles Ónega, el humorista apareció con hematomas y apósitos en la frente. “Manolo Sarriá ha sufrido un grave accidente doméstico que le ha producido graves lesiones”, explicó la presentadora antes de que él relatara los detalles del episodio, que pudo haber sido aún más serio.

El accidente ocurrió en Fin de Año mientras Sarriá organizaba su hogar para la cena de Nochevieja. “Se cayó algo y nosotros tenemos una mesa que es un tablero de cristal, no me di cuenta y no controlé la distancia, y al agacharme para cogerlo me pegué en el entrecejo con el pico de la mesa”, contó el humorista. El impacto le causó una herida que requirió cinco puntos de sutura, tras ser atendido en un ambulatorio local. Al día siguiente, despertó con los ojos morados, lo que acentuó la gravedad del golpe.

Sonsoles Ónega mostró su consternación mientras Sarriá narraba el dolor y lo aparatoso del incidente. “Muchísima sangre, todo muy aparatoso. Me fui al ambulatorio, me atendieron de lujo y me cosieron ahí”, destacó. Aunque el accidente interrumpió sus planes navideños, el humorista expresó alivio por estar en recuperación y aseguró: “Aquí estoy ya bastante recuperado, bastante bien y sin problemas ninguno, gracias a Dios”.

A pesar del mal comienzo de año, Sarriá se mantiene optimista. Su actitud resiliente y su humor le han permitido afrontar esta situación con esperanza. “Con ganas de empezar ya todo bien”, confesó antes de despedirse para continuar su recuperación. Decidido a superar este obstáculo, el humorista mira hacia adelante con entusiasmo por lo que le depara el resto del 2025.