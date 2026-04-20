Manolo Martínez estalla: “Antes podía comprarme una casa; ahora los lanzadores españoles apenas superan los mileuristas”

Manolo Martínez (León, 1974) dejó una huella difícil de igualar en el atletismo español. Fue el único especialista en lanzamientos capaz de subirse a un podio olímpico, con un bronce en Juegos Olímpicos de Atenas 2004 que no llegó hasta años después.

También brilló en el ámbito mundial, con el oro en Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Birmingham 2003 y el bronce en Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Lisboa 2001, además de completar un recorrido casi pleno en Europa, entro muchos otros grandes logros.

Manolo estalla por completo

Manolo en una entrevista segura que no se trata de señalar culpables, sino de evidenciar cómo ha cambiado el sistema con el paso del tiempo. Recuerda que en su etapa tenía la vida prácticamente resuelta: los ingresos procedentes de competiciones, becas y patrocinios le permitían plantearse la compra de una casa o un coche con cierta normalidad.

Además, contaba con visibilidad mediática y presencia en televisión. En cambio, sostiene que la realidad actual es muy diferente: los atletas de lanzamientos que compiten al máximo nivel no gozan de esa estabilidad económica y su exposición es mínima, hasta el punto de que verlos en televisión hoy en día resulta prácticamente inviable.

Manolo Martínez / Ramón Gutiérrez

Tras esto, menciona que la motivación para entrenar no falta, sino todo lo contrario, pero que el problema real es la continuidad. Explica que podría nombrar entre doce y quince atletas que en la última década y media han logrado medallas en categorías inferiores —Europeos o Mundiales sub-18, sub-20 y sub-23— y que, pese a ese nivel, hoy no pueden seguir compitiendo por motivos económicos.