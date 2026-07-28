Manolo Lama se sincera sobre uno de los momentos que nunca ha podido olvidar: "Fue un drama"

Manolo Lama es una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en España y, tras más de cuatro décadas delante de un micrófono, ha vivido algunos de los momentos más importantes de la historia del deporte.

En una entrevista concedida a 'El Partidazo de COPE' explicó que nunca tuvo dudas sobre su futuro porque desde muy pequeño sabía que quería dedicarse a la comunicación. Es cierto que llegó a plantearse estudiar Geografía o Historia del Arte, pero terminó matriculándose en Periodismo porque era lo que realmente le hacía ilusión.

"Tuve la gran fortuna de que mis dos grandes pasiones eran el periodismo y el deporte y pude conjugarlas siendo periodista deportivo. Soy un afortunado de los que hay pocos, creo, sinceramente", declaró.

Durante la entrevista también recordó uno de los episodios que más le marcaron como periodista, la muerte de Fernando Martín. Fue el 3 de diciembre de 1989, cuando el jugador de baloncesto perdió la vida en un accidente de tráfico y él recibió la noticia mientras trabajaba en la Cadena SER.

Según Lama, le avisó un amigo suyo, el bombero Miguel Rodríguez Pons, que había acudido al lugar del accidente, pero él fue incapaz de creer lo que estaba escuchando: "No me lo creí. Un mito no se puede morir, un megacrack no puede fallecer".

Para intentar confirmar la noticia llamó directamente a casa de Fernando Martín: "No había móviles y me lo cogió el padre. Le pregunté que si estaba Fernando y me dijo que no, que había salido hacía una media hora porque iba a casa de Ana, su novia".

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Fue en ese momento cuando el periodista empezó a asumir que lo le acababan de contar podía ser verdad: "Cuando cuelgo me quedo frío y digo: 'La madre que me parió' (...) Fue un drama".