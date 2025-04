Manolo Lama se sincera y desvela el consejo que le da a Manu, su hijo futbolista: "No deposites todos los huevos..."

Manolo Lama es uno de los locutores deportivos más reconocidos. Actualmente es periodista en la COPE, participa en el 'Tiempo de Juego' y es director de Deportes Cope.

El madrileño tiene un hijo (Manu Lama) que juega como defensa en el Granada C.F. de la Segunda División de España. El joven de 24 años ha jugado 10 partidos esta temporada y ha marcado dos goles.

Uno de ellos, lo narró su padre, algo de lo que ha hablado en una entrevista para 'Marca': "Ese gol, evidentemente, lo viví como un padre. Sé el sacrificio que ha tenido que hacer mi hijo, los obstáculos que ha tenido que salvar con dos lesiones bastante graves cuando era muy joven, lo que ha luchado, lo que ha peleado (...) Se lo ha ganado y yo, como padre, me siento orgulloso de que haya luchado y haya peleado para poder abrirse un hueco en el fútbol profesional".

Manolo ha asegurado que tiene una "condena" por llevar el apellido Lama, "porque la gente piensa que esto del enchufe y las recomendaciones está en todos los estamentos de la sociedad y no es verdad. Mi hijo se apellida Lama, pero no juega al fútbol porque se apellide Lama, sino que juega al fútbol porque reúne unas condiciones que directores deportivos y entrenadores consideran que puede jugar".

El narrador ha explicado el consejo que le da a Manu: "Siempre le digo que en la vida no se pueden depositar todos los huevos en la misma cesta. No, porque se te cae la cesta y se te rompen todos los huevos, y no sabes qué hacer. Yo creo que hay que repartir los huevos en diferentes cestas".

Manolo Lama ha asegurado que le pide a su hijo que tenga diferentes opciones: "Yo le digo que tiene que buscarse una salida de futuro, a largo plazo, que como no es mal estudiante haga una carrera y la tenga ahí, guardada en un cajón. Siempre le digo que hay que luchar por lo que uno sueña, pero que no hay que olvidar que los sueños no siempre se cumplen".

Además, el periodista ha comentado que siempre le dice que tiene que ser "sincero y agradable" con la prensa y que siempre la atienda: "Mi hijo juega en el Granada y tiene una imagen, así que yo le digo que respete mucho al aficionado, que es el que mantiene este negocio, y que cuide a la prensa, porque es el altavoz de este negocio y hay que respetarla".