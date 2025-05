Manolo Lama señala el motivo de la derrota del Barça ante el Inter en Champions: "Lo normal es que te eliminen"

Diez años han pasado desde que el Barça consiguió el último triplete. Con la llegada de Hansi Flick al banquillo eran muchos los seguidores que soñaban con volver a levantar tres títulos seguidos esta temporada.

Sin embargo, el Barcelona se ha quedado a las puertas de la final de la Champions tras haber perdido frente al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza.

En el minuto 87, Raphinha marcó un gol que parecía decisivo para conseguir el billete a la gran final, pero Acerbi respondió con un tanto para forzar una prórroga. Fue en el minuto 93, cuando un gol de Frattessi rompió con el sueño culé y metió al conjunto italiano en la séptima final europea de su historia.

Manolo Lama, uno de los locutores deportivos más reconocidos, aseguró en 'El Partidazo de la COPE' que se trata de "un día triste para el barcelonismo", ya que el Barça jugó muy bien, pero no logró la victoria.

Además, destacó el papel de Lamine Yamal y declaró que es un "escándalo de futbolista".

Con la cantidad de goles que marcó el conjunto azulgrana, el periodista cree que cualquiera pensaría que ganó: "Si yo bajara de Marte y me dijera a un señor ¿cuántos goles ha metido el Barça? Y yo le dijera seis, me diría, se ha clasificado seguro".

No obstante, destacó que el equipo recibió siete tantos: "Cuando un equipo no defiende bien tiene muchas probabilidades de perder y un equipo como el Barça no puede recibir siete goles".

Manolo Lama remarcó el rol del guardameta suizo del Inter: "Ha sido mejor, ha merecido ganar. Sommer ha sido la estrella, pero si tú recibes siete goles, lo normal es que te eliminen".