Manolo, el del Bombo, implora a la Federación una invitación para la final de la Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024 no está siendo lo mismo sin la participación desde las gradas de Manolo, el del Bombo, una figura ligada históricamente a la Selección Española de Fútbol, uno de los grandes hinchas que nunca se ha perdido un partido importante. Sin embargo, Manolo ha participado recientemente en el programa Mañaneros y se ha dirigido directamente a la Federación para implorar una invitación de cara a la final.

Manolo el del Bombo se ha tirado más de 40 años siguiendo a la Selección allá por donde pasaba. Sin embargo, sus críticas a Luis Rubiales han motivado que, en esta ocasión, la Federación prescindiera de su presencia en las gradas.

Así pedía en televisión el polémico rostro poder acudir a la final de este domingo: "Espero que la Federación se entere y que me llamen para ir viernes o sábado. Estoy aquí en el pueblo y no puedo ir. He estado en siete Eurocopas y en diez Mundiales. Espero que se enteren y me llamen para poder ir el sábado con las familias de los jugadores, como ya he hecho otras veces".

Tal y como reveló el año pasado en una entrevista con Relevo, Manolo el del Bombo perdió todo por el fútbol: "Millones de pesetas. Y lo volvería a hacer. Me iba a muchos partidos y dejaba el bar cerrado. Hace 4 años no tenía no para comer".

¿Aceptará la petición desesperada de Manolo la Federación? ¿O nos quedaremos sin ver a este tradicional en las gradas en esta Eurocopa?