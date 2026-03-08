Manifestación 8M Barcelona 2026: Recorrido, calles cortadas y afectaciones en el tráfico en el día de la mujer

Hoy no es un día cualquiera. El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es una fecha que resuena en todo el mundo. Millones de mujeres se movilizan en las calles para alzar su voz en defensa de la igualdad de género, exigiendo el fin de la violencia machista y la discriminación en todas sus formas. En todas las ciudades de España hay movilizaciones, pero Barcelona vuelve a ser el gran escenario de dos manifestaciones feministas.

Se vuelve a repetir el mismo patrón que el año pasado, ya que hay dos movilizaciones separadas en la Ciudad Condal. No obstante, la principal manifestación es que la que convoca la Assamblea 8M, considerada la movilización unitaria del 8M en Barcelona.

Por otro lado, la otra manifestación está organizada por el Movimiento Feminista de Barcelona, que se opone a la ley trans y no reconoce a las mujeres trans como parte del feminismo. Esta postura ha generado una división considerable respecto a la convocatoria principal, dando lugar a un cisma dentro del movimiento.

Así será la manifestación de la Assemblea 8M

Bajo el lema "Ni un paso atrás. Lucha transfeminista ante el imperialismo colonial y fascista", la movilización, organizada por la Assemblea 8M, comenzará a las 11:30 horas desde los Jardinets de Gràcia.

El recorrido seguirá por todo el paseo de Gràcia, desviándose hacia Sant Pere antes de llegar a la Plaza de Catalunya. Desde allí, continuará hasta el Arc de Triomf, donde se llevará a cabo el acto final en el Passeig de Lluís Companys.

Desde la Assemblea 8M han destacado que esta convocatoria busca confrontar "el avance de la extrema derecha, el racismo, el antifeminismo y la LGTBIQA+fobia a escala global".

Este es el lugar de la convocatoria del Movimiento Feminista de Barcelona

Con el lema "Salimos con energía, unidad y conciencia. Porque somos red. Porque somos lucha. Porque, cuando las mujeres nos organizamos, la historia se mueve", el colectivo hace un llamado a toda la ciudadanía a reunirse a las 12:00 en la Plaza de Catalunya.

A pesar de que son dos manifestaciones, ambas convocatorias tienen el mismo objetivo en común: llenar las calles de la Ciudad Condal para alzar la voy y denunciar las desigualdades que siguen afectando actualmente a las mujeres.