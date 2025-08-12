Manel Vehí, el barman que llevó la esencia de Cadaqués al Joan Gamper

El pasado 11 de agosto, el estadio Johan Cruyff de Sant Joan Despí no solo fue testigo del Trofeu Joan Gamper entre el Barça y el Como 1907. También se convirtió en un escaparate de alta coctelería gracias a Manel Vehí, uno de los bartenders más reconocidos de España, que fue el encargado de servir los cócteles oficiales durante el evento.

Vehí, cuarta generación de la familia fundadora del histórico Bar Boia de Cadaqués y creador del mítico Boia Nit, trasladó su sello personal a la jornada blaugrana con combinados que fusionaban técnica, creatividad y guiños mediterráneos. Su presencia en un acto deportivo de esta magnitud demuestra cómo la coctelería de autor ha roto barreras y se integra cada vez más en eventos de gran repercusión.

La furgoneta del Boia Nit, en el Gamper / SPORT

Formado con maestros como Ferran Adrià (El Bulli), Albert Adrià (Tickets), José Andrés (Jaleo, Washington DC) o el equipo de The Aviary en Chicago, Vehí ha llevado su arte por todo el mundo, siempre manteniendo un vínculo estrecho con su Cadaqués natal. En 2015, ganó la final mundial del certamen Gin Mare Mediterranean Inspirations, consolidando su prestigio internacional.

Cócteles futboleros

Durante el Trofeu Joan Gamper 2025, los invitados VIP y asistentes a zonas exclusivas pudieron degustar creaciones que reflejaban la identidad de Vehí: cócteles equilibrados, elaborados con productos de proximidad y un toque de originalidad que conecta con el entorno y el momento. Un lujo líquido en una noche de fútbol y celebración culé.

Para Vehí, “la coctelería es un lenguaje que, igual que el fútbol, conecta con las emociones de la gente. Llevar mi trabajo a un evento como el Gamper es una oportunidad de compartir esa conexión con una afición única en el mundo”.