Mañana de sol pero tarde traicionera: la lluvia regresa a estas zonas de Catalunya

Hoy, martes 30 de septiembre de 2025, el mes se despedirá en Catalunya con alguna sorpresa, ya que la jornada comenzará con bancos de nubes bajas y algunas nieblas locales hasta primeras horas de la mañana. Después, el cielo se irá despejando, pero se esperan sorpresas por la tarde.

Los chubascos vuelven a sorprender

El ambiente soleado predominará en buena parte del territorio, pero a partir del mediodía (y, sobre todo, durante la tarde), crecerán las nubes en zonas de montaña, sobre todo en el Pirineo y Prepirineo, donde puede el cielo quedará bastante nuboso.

Será en la segunda mitad del día donde se esperan chubascos en estas áreas, la mayoría débiles o moderados, también en el interior del noreste, sin descartarse en el prelitoral sur. No habrá grandes acumulaciones de agua y no se espera que vengan acompañadas de tormenta.

En lo que respecta a la temperatura, las máximas van a mantenerse sin grandes cambios respecto a los días anteriores. Por tanto, sólo en algunas zonas se llegarán a superar de forma puntual los 25 grados, y en varias zonas, sobre todo donde se esperan las lluvias, las mínimas descenderán por debajo de los 10 grados.

Se espera que la visibilidad sea buena o excelente en general, excepto durante la tarde en los puntos montañosos del norte, donde también se esperan algunos de estos chubascos. En lo que respecta al viento, será flojo y vairable al inicio y final del día, prácticamente igual que en las horas centrales.

Por lo tanto, dejamos atrás las grandes lluvias pero no las sorpresas, ya que en varias zonas podríamos tener la sorpresa de los chubascos a lo largo de la tarde. El cielo será el mejor indicador posible, así que echa un vistazo a las nubes para comprobar cómo evoluciona el día en tu zona.

Se espera que el resto de la semana continúe de la misma manera tras unos días convulsos, con cielos despejados en su mayor parte pero con zonas donde los chubascos se convertirán en protagonistas.