"Esa mañana desayunamos con champán", Kiko Veneno recuerda la muerte de Francisco Franco

Era un 20 de noviembre de 1975 y se daba uno de los episodios más importantes de toda la historia de España: se anunciaba la muerte de Francisco Franco. Y este fue un suceso que artistas como Kiko Veneno celebraron por todo lo alto en su momento.

Así habla Kiko Veneno de la muerte de Francisco Franco

De nombre real José María López Sanfeliu, el nacido en Girona destacó en el mundo de la música por su fusión de pop, rock y flamenco, dejando algunos temas imborrables para nuestro país como "Volando voy" o "En un Mercedes blanco", entre otros.

Ahora, Kiko Veneno ha querido recordar cómo fue el momento de conocer la muerte de Franco, y en su caso se detecta que una sensación en concreto predominó por encima de todas las otras: el alivio más puro.

Kiko Veneno afirma que a sabiendas de que Franco estaba cerca de su muerte, tenía "el champán en la nevera". Es decir, era algo que estaba claramente esperando, y recibió el momento como una noticia tremendamente positiva.

El artista no se cortó lo más mínimo en sus comentarios, llegando a decir que "se murió por la noche, como todos los vampiros". Obviamente, enfatizando lo amenazante de la figura de Franco para muchos como su persona en dichos tiempos.

Aun así, Kiko Veneno reconoce que la noticia no fue recibida igual por todos los públicos. Mientras que algunos como él recibieron la muerte de Franco como un peso que se les quitaba de encima, otros lloraron su pérdida.

Obviamente, las palabras de Kiko Veneno no son unas declaraciones cualesquiera: son palabras cargadas de simbolismo, del reflejo de lo que fue el final y principio de una nueva era para España y de cómo ello se percibe de forma muy distinta a ojos de unos y otros.

¿Qué opinión te merece que un artista como Kiko Veneno celebre públicamente un evento como es el aniversario de la muerte de Franco? ¿Crees que es oportuno o consideras que se trata de una falta de respeto a pesar de la opresión que representaba la figura de Franco para muchos españoles?