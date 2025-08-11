POLÉMICA
Maluma detiene su concierto para sermonear a una madre del público: "¿Cree que es una buena idea?"
Las palabras del cantante se han viralizado y han generado un debate en redes sociales sobre la reprimenda a la asistente
Maluma es uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel mundial, con millones de seguidores y una legión de fans entregados en cada uno de sus conciertos. Sus 'shows' suelen estar llenos de energía, baile y una conexión especial con el público. Sin embargo, en su última presentación en Ciudad de México, se ha producido una interrupción inusual que rápidamente se ha viralizado en redes sociales.
El concierto transcurría con normalidad y el público estaba disfrutando con algunos de los mayores éxitos de Maluma cuando, repentinamente, el artista se ha detenido en seco. Lo ocurrido a continuación ha sorprendido tanto a los presentes como a sus seguidores en redes sociales.
El cantante ha decidido dirigirse directamente a una madre que había asistido con su bebé, y no ha dudado en reprenderla por una razón que muchos podrían no haber considerado hasta ese instante. Este acto inesperado ha desatado un debate sobre la responsabilidad de cuidar a los niños en ambientes tan ruidosos como los conciertos.
"Es un acto de irresponsabilidad"
"¿Cuánto tiene, un año? ¿Menos? ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto?", le ha preguntado, confirmando que el pequeño tiene tan solo un año. A lo que ha añadido: "¿Cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo?".
Maluma ha aclarado que llevar a un bebé a un evento con el volumen tan alto sin la protección auditiva necesaria es un riesgo para su salud. Según él, esto no solo es peligroso, sino también una imprudencia, ya que los oídos de los más pequeños son especialmente sensibles y pueden sufrir daños permanentes.
"Es un acto de irresponsabilidad. No es un juguete, no quiere estar aquí, de verdad. Te lo digo con todo el cariño y respeto", ha insistido el artista.
Además, ha terminado pidiéndole que, al menos, la próxima vez le tape los oídos para protegerle, reconociendo que él, que es padre de una niña llamada París, nunca la llevaría a un concierto teniendo un año de edad.
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Georgina tiene nueva filia: Los polémicos vestidos que rozan lo indecoroso
- Alegría para los inquilinos: La ley permite prolongar el contrato de alquiler aunque el propietario quiera terminarlo
- Así es Cesc Fàbregas en la intimidad: El 'flechazo' con su mujer, hijos e inversiones del entrenador del Como 1907, rival del Barça en el Gamper
- Aitana Bonmatí presume de Catalunya durante sus vacaciones en este bucólico y famoso pueblo de la Costa Brava
- La Guardia Civil comienza a extremar la vigilancia en los atascos y ya multa a los coches sin saberlo: adiós a esto tan común