Maluma detiene su concierto para sermonear a una madre del público: "¿Cree que es una buena idea?"

Maluma es uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel mundial, con millones de seguidores y una legión de fans entregados en cada uno de sus conciertos. Sus 'shows' suelen estar llenos de energía, baile y una conexión especial con el público. Sin embargo, en su última presentación en Ciudad de México, se ha producido una interrupción inusual que rápidamente se ha viralizado en redes sociales.

El concierto transcurría con normalidad y el público estaba disfrutando con algunos de los mayores éxitos de Maluma cuando, repentinamente, el artista se ha detenido en seco. Lo ocurrido a continuación ha sorprendido tanto a los presentes como a sus seguidores en redes sociales.

El cantante ha decidido dirigirse directamente a una madre que había asistido con su bebé, y no ha dudado en reprenderla por una razón que muchos podrían no haber considerado hasta ese instante. Este acto inesperado ha desatado un debate sobre la responsabilidad de cuidar a los niños en ambientes tan ruidosos como los conciertos.

"Es un acto de irresponsabilidad"

"¿Cuánto tiene, un año? ¿Menos? ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto?", le ha preguntado, confirmando que el pequeño tiene tan solo un año. A lo que ha añadido: "¿Cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo?".

Maluma ha aclarado que llevar a un bebé a un evento con el volumen tan alto sin la protección auditiva necesaria es un riesgo para su salud. Según él, esto no solo es peligroso, sino también una imprudencia, ya que los oídos de los más pequeños son especialmente sensibles y pueden sufrir daños permanentes.

"Es un acto de irresponsabilidad. No es un juguete, no quiere estar aquí, de verdad. Te lo digo con todo el cariño y respeto", ha insistido el artista.

Además, ha terminado pidiéndole que, al menos, la próxima vez le tape los oídos para protegerle, reconociendo que él, que es padre de una niña llamada París, nunca la llevaría a un concierto teniendo un año de edad.