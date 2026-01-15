Maluma confiesa su peor momento: “Creía que me iba a morir”

La salud mental es uno de los temas en los que más énfasis se ha hecho a nivel global durante estos últimos años. Y es que no importa la situación o condición de la persona: todo el mundo es vulnerable. Una prueba más de ello es la crisis de ansiedad sufrida por Maluma.

Maluma habla sobre la grave crisis de salud mental que padeció

El conocido cantante de 31 años es una de las mayores estrellas del mundo de la música. A su edad y con su increíble éxito sería fácil asumir que la vida de Maluma es un camino de rosas, pero el cantante ha revelado que sufrió un episodio de ansiedad muy grave.

Hace ya un tiempo, Maluma empezó a obsesionarse con su salud hasta el punto de creer que tenía un tumor cerebral. Por ello, el cantante pensaba que se iba a morir, y eso le llevó a romperse por completo.

El artista empezó a sufrir toda clase de palpitaciones, dolores de cabeza constantes y demás que convirtieron su vida en un infierno. El cantante confiesa que estuvo llorando durante casi tres horas, pero todo cambió cuando comprendió que no padecía problema físico alguno.

Lo que cambió la vida de Maluma en su punto más bajo fue llamar a un amigo cercano. Durante el tiempo que estuvo hablando con este, Maluma pudo sincerarse, y eso fue lo que sirvió como punto de partida para empezar a tratar su salud mental debidamente.

El cantante habló sobre cómo el estrés y los temores de uno mismo pueden acabar generando sensaciones de desajuste físico. Ante esos escenarios, es sumamente relevante encontrar un apoyo emocional que permita mantenerse estable.

Algo en lo que Maluma hizo mucho énfasis fue en no aislarse durante los peores momentos. El cantante defendió que es importante expresar los sentimientos y emociones para evitar que estos se acaben volviendo en contra de cada uno.

¿Qué te parece el discurso de la estrella colombiana? ¿Es importante que los artistas de su calibre hablen de tópicos como la salud mental? Desde luego que lo que demuestran estas intervenciones es que juzgar por las apariencias puede ser un gran error.