Malú revela qué es lo que más disfruta en La Voz: "Hay pocas cosas más satisfactorias"

Malú es una cantante con una trayectoria estelar en España, y el reconocimiento de su talento musical la acabó llevando a ser fichada como 'coach' en 'La Voz'. Después de 13 años en el programa, Malú ha hablado ahora sobre lo que más disfruta de ello.

Así pues, lo primero que destaca Malú es la 'sana competencia' que se forma entre los participantes y los propios coaches del programa. Al fin y al cabo, eso motiva a los participantes y todos los involucrados a dar lo mejor de sí mismos.

Otro aspecto del programa que Malú también menciona es el momento en el que durante la fase de audiciones, los coaches intentan robar a los mejores participantes. Malú asegura que "Hay pocas cosas más satisfactorias que conseguir que se vayan contigo".

Y sí, Malú admite que existe una rivalidad entre los coaches de 'La Voz', pero en ningún se trata de algo que genere un mal ambiente en el grupo. De hecho, bromeando llega a comentar que "Soy la más buena de La Voz".

Puede que esas palabras de la propia Malú no sean exageración alguna. Después de todo se ha visto a Mika, uno de los nuevos integrantes del programa, destacando que pese a que es dura y exigente, es también increíblemente generosa.

Con todo lo que comenta Malú, es obvio que uno de los momentos que más disfruta como coach gira en torno a los participantes que no tienen del todo claro con quién se quieren ir. Y es que al final eso obliga a los propios coaches a usar todas sus herramientas para convencerlos.

Malú indica que en esos escenarios deben sacar su 'artillería pesada', y es que mientras que algunos participantes son de ideas claras, los que dudan son oportunidades para todos ellos. Se nota que ese proceso es una de las partes favoritas de Malú en 'La Voz'.

¿Qué te parecen los comentarios de Malú? ¿Te esperabas que destacara aspectos como los que ha mencionado? ¿La veías como una persona que disfrutara tanto del factor de la competitividad o la esperabas más 'tranquila' en ese sentido?