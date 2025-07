Malú reaparece irreconocible y sus seguidores dudan: "¿Qué te ha ocurrido en la cara?"

"Cuando he visto la imagen no la reconocía". Eso es lo que algunos seguidores de Malú están diciendo de la popular cantante española, quien ha publicado una nueva imagen en sus redes sociales que ha llamado mucho la atención. Una vez más, el nombre de Malú acapara toda la atención, pero esta ocasión por motivos diferentes a los musicales.

Lo que más ha sorprendido del carrusel de imágenes que ha publicado Malú en redes sociales es el aspecto físico que presenta en estos momentos la artista: "días maravillosos de desconexión en Lanzarote. En un lugar mágico que ya se está empezando a convertir en mi casa".

"He comido, he reído, he bailado, he disfrutado de mi familia, he descansado. Los más peques no han parado ni un minuto", seguía escribiendo Malú sin imaginarse el enorme revuelo que generarían estas imágenes.

Algunos usuarios, especialmente compañeros de profesión, han destacado lo guapa que está la cantante: "deja ya de estar guapa y sigue siendo mi hermana pequeña... Roneante", escribió Alejandro Sanz.

El problema es que muchos usuarios se están preguntando qué ha pasado: "¿qué te ha ocurrido en la cara?" o "que se haga lo que quiera, pero yo he entrado a comentarios para ver si era ella o no" son tan solo algunos de estos comentarios.

Es cierto que en algunas fotografías aparece un tanto diferente, pero es más bien a falta de maquillaje que a retoques estéticos. Malú sigue mostrando una belleza natural fuera de toda duda y su sonrisa radiante es más que una prueba.

Además, en este carrusel de fotografías podemos ver lo bien que se lo ha pasado la artista en su última escapada a Lanzarote, destino que ya ha visitado en el pasado y al que no le importa volver siempre que tiene la mínima ocasión.