"Con lo malo que estaba…": un español revela cuánto pagó por ir al médico en Suiza

Un español que se encontraba de viaje en Suiza ha causado revuelo al compartir su experiencia tras acudir a un hospital en este país. La sorpresa no fue solo por el eficiente servicio médico, sino por el precio final que tuvo que pagar para ser atendido.

El hombre, que decidió buscar ayuda médica debido a un problema de salud urgente, aseguró que no estaba preparado para el impacto económico que enfrentaría. “Con lo malo que estaba, ni tiempo tuve de pensar en lo que me iba a costar. Solo quería sentirme mejor”, confesó. En Suiza, un país conocido por su sistema de salud privado, el acceso a la atención médica de calidad viene acompañado de una factura considerable, especialmente para quienes no cuentan con un seguro local.

Según relató, el coste por una consulta médica fue de 551 francos suizos (unos 586 euros), una cifra impactante en comparación con lo que se esperaría pagar en España. Esta experiencia ha abierto el debate sobre las diferencias entre los sistemas de salud europeos.

Mientras España cuenta con un sistema público que cubre a la mayoría de los ciudadanos, Suiza depende de seguros privados que pueden dejar a los viajeros sin más remedio que pagar altos precios.