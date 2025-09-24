SOCIEDAD
No malgastes tu dinero: estos auriculares Bluetooth están de oferta a menos de 15 euros
Se encuentran rebajados, pero solo por tiempo limitado
La simple acción de comprar unos nuevos auriculares puede ser más complicada de la cuenta en caso de que queramos fijarnos en los pormenores de cada producto que se nos pase por delante.
No obstante, todo esto puede reducirse significativamente si prestamos atención a un factor que resulta determinante en estos casos. Efectivamente, estaríamos hablando de su precio.
Y es que, si estáis buscando unos auriculares que cuenten con una muy buena relación calidad/precio, hay una oferta con los que podéis conseguir unos por menos de 15 euros.
Estos cascos en cuestión se encuentran disponibles en la tienda online de Lidl y reciben el nombre de Auriculares de botón 'Bluetooth True Wireless', estando rebajado a tan solo 12,99 euros.
No obstante, hay que recalcar que esta oferta solo estará disponible por tiempo limitado, dado que pertenece a la sección de descuentos flash de los supermercados.
Como una de las principales virtudes de estos auriculares, podemos destacar que cuentan con una autonomía bastante alta de hasta 3 horas de batería, por lo que aguantan bastante sin estar conectados a la corriente.
Además, hay que recalcar que estamos hablando de auriculares inalámbricos, lo cual es uno de los estándares actuales más importantes dentro de este tipo de tecnologías.
Por tanto, estamos ante unos auriculares que se pueden conseguir por menos de 15 euros y ofrecen justo lo que prometen: buen sonido sin complicaciones innecesarias añadidas.
- El dardo de Lobo Carrasco al Balón de Oro de Ousmane Dembélé: 'No es tan genial como para sacarlo él solo
- Álvaro Benito carga contra el Balón de Oro: 'No me acabo de creer este premio
- Un famoso periodista se enfrenta a un taxista en Madrid tras un episodio de catalanofobia
- Así reaccionó Nicki Nicole a la gala del Balón de Oro tras no presentarse
- Sale a la luz el sueldo de Tomàs Molina como hombre del tiempo en TV3
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de lo que llega a España en los próximos días: 'Llegan tormentas torrenciales
- Alfonso Arús no da crédito con el Balón de Oro de Ousmane Dembélé