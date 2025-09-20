Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
EQUIPAJE

Así es la maleta de Temu que Ryanair no quiere que compres: por 15€ y adaptada a las últimas medidas de equipaje

“Cumple con las medidas establecidas por Ryanair para no facturar”.

Así es la maleta de Temu que Ryanair no quiere que descubras por 15€ y pequeña como un bolso (2)

Así es la maleta de Temu que Ryanair no quiere que descubras por 15€ y pequeña como un bolso (2) / Diario de Córdoba

Marco Gil

De los creadores de la famosa mochila de Temu que hace tan solo unos años empezó a expandirse como la pólvora en todos los aeropuertos españoles, ahora llega un nuevo invento que amenaza con convertirse en el objeto de deseo de cualquier viajero low cost. Y es que cualquier persona con un perfil de TikTok ya sabrá que ha aparecido la maleta de Temu, un artilugio todavía más compacto si cabe y preparado para adaptarse a las estrictas medidas de Ryanair y su batalla constante contra quienes intentan viajar sin pagar un euro de más por el equipaje de mano.

La clave de esta maleta está en algo tan simple como ingenioso: sus ruedas son desmontables. Los vídeos virales en TikTok lo muestran con claridad. La creadora de contenido monicaguilar explica que ha llegado el momento de comprobar si la maleta “cumple con las medidas establecidas por Ryanair para no facturar”.

@monnojo La maleta perfecta para viajar en avión sin pagar extra con las nuevas normas de las aerolíneas ✈️ #trucosytips #tipsparaviajar #tipsdeviaje #maletas #maletademano #maleta #maletasdeviaje #maletaviral #travelbag @ARMONIAS TRAVEL #ofertasparati ♬ sonido original - monicaguilar🌸 | UGC Spain

Ella misma la introduce en el medidor oficial de la aerolínea y asegura que “cabe perfectamente, cumpliendo las medidas de equipaje de mano”. Después vuelve a colocar las ruedas con un clic, guardándolas en la bolsa que viene incluida, y concluye con un mensaje que ha enganchado a miles de viajeros: se puede llegar a la puerta de embarque y volar “sin pagar equipaje”.

Otro perfil popular, Familysugus, recalca que la maleta en cuestión mide 40x20x25 cm, justo el límite que aceptan Ryanair, Vueling, EasyJet, Wizz Air o incluso Iberia. Además de remarcar que es ligera y espaciosa, añade un gancho muy claro: “ideal para escapadas rápidas sin preocuparte por tarifas ocultas”. En sus palabras lo que más sorprende es su capacidad interna y la facilidad con la que se adapta a cualquier control: “Mirar qué capacidad también tiene, que yo he alucinado”.

El producto, que muchos identifican directamente con el sello low cost de Temu, se vende como la solución definitiva para quienes ya estaban cansados de las discusiones con el personal de embarque o los pagos sorpresa en el mostrador.

@familysugus 🎒✈️ ¿Buscas la maleta perfecta para tus viajes low cost? La ARMONIAS TRAVEL 40x20x25 cm es aceptada GRATIS debajo del asiento en Ryanair, Vueling, Wizz Air, EasyJet, Iberia, ¡y muchas más! ✔️ Ligera ✔️ Espaciosa ✔️ Sin pagar equipaje extra Ideal para escapadas rápidas sin preocuparte por tarifas ocultas. 🧳🌍 👉 ¡Viaja más, paga menos! #MaletaDeCabina #ViajaSinPagarExtra #EquipajeLowCost #TipsDeViaje #RyanairApproved #ViajerosInteligentes #ArmoniasTravel ♬ Holiday - Sunny Vibes

