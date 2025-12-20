FAMOSOS
Maldini se sincera sobre sus polémicas predicciones: "Acierto mucho más que fallo"
El comentarista de Movistar+ explicó a SPORT cómo interioriza las críticas cuando no acierta en los resultados de los partidos
Julio Maldonado, más conocido como Maldini, es uno de los analistas futbolísticos más destacados de España. Sus análisis en YouTube, @mundomaldini, no pasan desapercibidos, tanto en las previas como en los postpartidos, pero también generan gran debate sus predicciones.
El analista de Movistar+ explicó a SPORT, en la presentación de la nueva temporada de Movistar+ y en el estreno del documental de Ávaro Benito, 'Cicatrices', cómo interioriza las críticas cuando no acierta en los resultados de los partidos.
Maldini se sinceró al explicar que recibe las críticas con naturalidad, aunque reconoció que "la gente normalmente se acuerda mucho más de los fallos que de los aciertos". Además, dejó claro que "acertar en el fútbol es muy difícil".
Desde hace varios años, Maldini juega a la quiniela, aunque no ha tenido suerte: "Yo no he conseguido acertar 14 de una quiniela en mi vida. Y poca gente lo ha hecho". El principal motivo que otorgó es que "afortunadamente el fútbol es imprevisible".
"Esto es un juego", reveló Maldini. "Yo sé que en un partido hay tres resultados posibles. Si analizáramos a largo plazo, seguramente acierto mucho más que fallo", comentó a SPORT en Vitoria.
Sin embargo, el creador de contenido entiende que la gracia está en vacilarlo cuando falla, especialmente a través de las redes sociales: "Sinceramente, si de repente fallo un resultado que había pronosticado con un 5% de probabilidad, soy el primero en reírme".
Quiso dejar claro que "si me sintiera mal, evidentemente no lo haría", algo que no le ocurre, ya que disfruta mucho haciendo las predicciones y también se divierte al arriesgarse e intentar acertar.
Por último, aclaró que "no le doy mucha importancia a las críticas, en ese sentido".
