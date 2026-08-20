Maldini, periodista: "Mi equipo no es ni el Real Madrid ni el Barça. Soy socio del Leganés y siempre que puedo voy, que no es mucho. Lo paso muy mal"

Julio Maldonado, conocido popularmente como Maldini, es uno de los periodistas deportivos más mediáticos del país. Actualmente, trabaja en Movistar Plus, colabora con la Cadena COPE y cuenta con su propio canal de YouTube, donde ya supera los 1,3 millones de seguidores.

Hace unos días, el de Leganés concedió una entrevista en exlusiva a SPORT, en la que habló sobre cómo será esta temporada de LaLiga, marcada por el regreso de José Mourinho al Real Madrid con el objetivo de romper la hegemonía del FC Barcelona, entre otros aspectos.

Álvaro Benito, Carlos Martínez y Maldini / Archivo

El comentarista de Movistar Plus recibe muchas críticas, especialmente cuando publica en YouTube los análisis de los partidos y las previas en formato de pronósticos. Sin embargo, él no hace caso a estas críticas.

"No hago caso a los comentarios negativos que recibo porque no representan la realidad. Esto lo aprendí mucho de Michael Robinson. Las cosas hay que valorarlas en su importancia y las críticas en redes sociales no tienen la más mínima", aseguró.

Además, Maldini dejó claro de qué equipo es: "Soy socio del Leganés y siempre que puedo voy, que no es mucho. Lo pasó muy mal".

El creador de contenido comentó que sufrió mucho la pasada temporada: "Fue muy dura porque el equipo se fue metiendo abajo y cuando nos quisimos dar cuenta, casi descendemos en el último partido ante el Mirandés. Nos salvamos de milagro, así que veremos si sirve para esta temporada y el equipo se levanta".

Maldini opina sobre el futuro de Ferran Torres / SPORT

No obstante, espera que la situación cambie radicalmente. "Espero que esta temporada se pueda competir por el ascenso, que es lo que le corresponde a un club que hace dos temporadas estaba ganando al Barça y al Atlético de Madrid", expuso a SPORT.

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Sobre las críticas que recibe acerca de si es del Real Madrid o del Barça, Maldini fue contundente: "Lo que pasa es que los del Madrid piensan que soy del Barça y los del Barça creen que soy del Madrid. Y los que no son ni del Madrid ni del Barça piensan que soy de uno u otro, dependiendo de cuál sea el equipo que peor les cae".