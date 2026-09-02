TELEVISIÓN
Maldini, periodista: "Álvaro Benito es el mejor comentarista que yo he visto de fútbol, desde que desgraciadamente ya no está Michael Robinson. No es un reemplazo de él, sino una continuidad al talento"
El comentarista de Movistar Plus desveló cómo es su relación con el exjugador del Real Madrid en una entrevista a SPORT
Hay pocas personas que hayan visto tanto fútbol como Julio Maldonado, conocido popularmente como Maldini. El de Leganés es considerado uno de los periodistas deportivos más mediáticos de España. Actualmente, trabaja en Movistar Plus, colabora con la Cadena COPE y cuenta con su propio canal de YouTube, donde ya supera los 1,3 millones de seguidores.
Hace unos días, el comentarista concedió una entrevista a SPORT, en la que habló sobre cómo será esta temporada de LaLiga, marcada por el regreso de José Mourinho al Real Madrid con el objetivo de romper la hegemonía del FC Barcelona, entre otros aspectos.
En esta nueva campaña, Maldini volverá a cubrir los partidos de LaLiga en Movistar Plus. "Voy a hacer ahora mi 37 temporada. Esta cadena televisiva es mi casa. Nací, crecí y espero retirarme también aquí".
En la pasada temporada formó equipo con Carlos Martínez y Álvaro Benito, a quienes definió como "dos personas magníficas".
Respecto al papel que tiene el exjugador del Real Madrid en las retransmisiones, Maldini fue claro: "No tengo dudas de que Álvaro es el mejor comentarista que yo he visto de fútbol, por lo menos desde que desgraciadamente ya no está Michael Robinson". Por otro lado, quiso dejar claro que "no es un reemplazo de él, sino una continuidad al talento como comentarista".
"Sobre Carlos Martínez, qué puedo decir después de 36 años junto a él. Soy muy feliz a su lado", aseguró a SPORT.
"He visto más de 40.000 partidos"
En la entrevista, Maldini también reconoció cuántos partidos ha comentado a lo largo de su trayectoría profesional. "Es difícil de contestar. A ver, hay que echar mano de la calculadora: entre radio y televisión, se puede hacer una estimación de unas 36 temporadas y pongamos cuatro a la semana durante unas 40 semanas al año. Salen a 5.760 partidos. Puede rondar los 6.000 partidos comentados", comentó.
Sin embargo, ha visto muchos más: "A lo mejor salen entre 30.000 y 40.000 partidos".
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