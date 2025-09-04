Maldini desvela la diferencia entre el Barça y el Real Madrid: "Es muy superior"

Julio Maldonado, conocido como Maldini, es uno de los analistas futbolísticos más destacados de España. El comentarista de Movistar+ acudió este martes a la presentación de la nueva temporada de Movistar+ y al estreno del documental de Ávaro Benito, 'Cicatrices', que saldrá a la luz el próximo 15 de septiembre. Maldini atendió a SPORT para hablar sobre el arranque liguero, entre otros aspectos.

A pesar del tropiezo del Barça en Vallecas y la lucha de 'egos' en el vestuario, el madrileño aseguró que el "Barça me parece el mejor equipo de España y es el equipo a batir". No tiene dudas de que la dinámica cambiará radicalmente, ya que Flick tiene las herramientas para reconducir la situación.

Maldini reconoció que el equipo de Flick "asume mucho riesgo defensivo, adelantando bastante la defensa. Ya estamos viendo que el Levante le hizo daño, el Rayo le hizo... De hecho, el Rayo le debía haber ganado el partido". No obstante, comentó que si los culés no se fueron de vacío de Vallecas fue gracias a la actuación de Joan Garcia.

Sobre la polémica por las imágenes de los Bukaneros impidiendo a los jugadores del Barça regalar sus camisetas, el comentarista de Movistar+ fue rotundo: "Los aficionados no pueden pensar que ese territorio es suyo. Porque, además, es que los jugadores del Barça, como si fuera cualquier otro equipo, lo único que querían hacer es regalar sus camisetas, seguramente, a niños que estaban ahí, con toda la ilusión".

La diferencia entre el Barça y el Real Madrid

El analista reveló que la destitución de Carlo Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid han reducido las diferencias respecto al estilo de juego del Barça. El principal motivo es que "son dos equipos que presionan muy arriba".

"Es evidente que el Barça todavía arriesga más con la línea mucho más arriba, mucho más adelantada", detalló. Una de las diferencias que destacó es que el Barça juega con dos extremos puros, como Lamine Yamal y Raphinha, mientras que el Madrid tiende a jugar más por dentro, con Mastantuono.

Según Maldini, el aspecto más diferencial entre los dos clubes es "la capacidad que tiene el Barça para gobernar el medio campo con De Jong y Pedri, que eso el Real Madrid no lo tiene".

A pesar de Bellingham, Arda Güler, Valverde y otros centrocampistas del club blanco, Maldini sentenció: "Un centro del campo con De Jong y Pedri, con la pelota, es muy superior". "Ahí radica la gran diferencia: el Barça va a dominar más los partidos", zanjó el debate.