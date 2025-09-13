Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: "En la vida"

Regresa LaLiga EA Sports después del parón de selecciones. Y lo hace con polémica en el duelo entre la Real Sociedad y el Real Madrid. De nuevo, el árbitro y el VAR están en el punto de mira por determinadas decisiones arbitrales. En esta ocasión, los protagonistas son Jesús Gil, árbitro de campo, y Jorge Figueroa, en la sala VAR.

A los tres minutos, el árbitro anuló el primer tanto de Arda Güler por un fuera de juego de Mbappé en la jugada. El VAR confirmó la decisión del linier, ya que estaba ligeramente adelantado. No obstante, la decisión ha quedado en tela de juicio por parte de la afición merengue.

La polémica llegó cuando el Real Madrid ya ganaba gracias a un gran gol del delantero francés. En una contra, Oyarzabal se adelantó a Huijsen y provocó una falta que terminó en roja. El defensa no podía creérselo y recriminó la decisión al colegiado, ya que en la jugada estaba al lado Militao y no era el único jugador de campo.

Xabi Alonso mostró su malestar de inmediato. El técnico, que volvía a su casa, explotó contra el colegiado: "¡Esto es increíble!". Repitió sus quejas en varias ocasiones, lo que llevó a Gil a mostrarle la amarilla.

La expulsión ha indignado al madridismo. Y las redes sociales no han perdido el tiempo en reaccionar a la polémica roja de Huijsen. Una de las personas que ha querido compartir su opinión ha sido el comentarista de Movistar+ Julio Maldonado, conocido como Maldini.

El analista no ha podido morderse la lengua después de ver la decisión de Jesús Gil y ha compartido su opinión a través de su cuenta de X, antes Twitter: "No, hombre, no puede ser roja lo de Huijsen en la vida".

El madrileño tampoco entiende cómo el colegiado no fue al monitor a revisar la jugada. Por otra parte, Maldini ha alabado el gran nivel de Mbappé en este inicio de competición liguera.

"Qué absoluto abuso lo de Mbappé. Es que no están ni cerca de poder pararle", ha señalado a todos sus seguidores de la red social de Elon Musk. El delantero francés ya lleva cuatro dianas.