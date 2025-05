Maldini lo tiene claro: este será el próximo ganador del Balón de Oro 2025

Julio Maldonado, más conocido como Maldini, es unas de las personas que más control táctico tiene sobre el fútbol en España. Le encanta analizar todos los encuentros de todos los continentes y sus predicciones ya son todo un meme en redes sociales.

Desde hace varios años cuenta con un canal de YouTube, 'Mundo Maldini', en el que publica contenido de todo tipo, siempre relacionado con el mundo del fútbol. Su especialidad son las predicciones de los encuentros.

Sin embargo, en esta ocasión se ha atrevido en predecir quien ganará el próximo Balón de Oro, que se celebrará el próximo 22 de septiembre. Se trata del galardón individual más prestigioso del fútbol. El año pasado, en el último instante, Rodri le 'robó' el premio a Vinicius Jr, una decisión que no gustó al Real Madrid. Por este motivo, el club blanco decidió no asistir a la gala celebrada en París.

En el vídeo de YouTube, Maldini destaca a los siete jugadores que tienen más opciones a ganar el galardón que acredita al mejor futbolista del mundo. Además, señala que ha sido una temporada muy irregular y larga, donde ha habido jugadores que se han ido descolgando por la lucha del Balón de Oro.

El comentarista de Movistar+ confiesa que el ganador estará entre Lautaro, Pedri, Lewandowski, Mbappé, Dembelé, Raphinha o Lamine Yamal. Por esta razón, Maldini admite que "me parece muy difícil que no sea uno de estos", pero que podría haber alguna sorpresa de última hora, debido a que la temporada aún no ha acabado.

Antes de empezar con el top 3, el comentarista ubica a Lautaro en la séptima opción, a Lewandowski en la sexta y a Mbappé en la quinta, a pesar de todos sus goles. A las puertas de los tres mejores coloca a Pedri, a quien describe como "el mejor centrocampista del mundo".

El top 3 de Maldini

En tercera posición pone a Dembelé, uno de los extremos más determinantes de Europa: "Ha sido decisivo en los partidos más importantes de la temporada. Le doy un 20%, aunque si gana la Champions el PSG con sus goles, crecerá. Igual hasta lo puede ganar".

Raphinha se quedaría cerca del galardón tras su gran temporada en el Barça. El comentarista valora todas sus dianas y asistencias, pero también destaca el sacrificio que hace por el equipo: "Todo eso que hace Raphinha me hace darle un 25% de posibilidades de ser el Balón de Oro".

Maldini no tiene dudas de que Lamine Yamal será el próximo Balón de Oro: "No ha habido un jugador más desequilibrante en Europa que Lamine Yamal". Aunque es consciente de que no tiene tantas opciones si se valoran los títulos europeos, ya que el '19' culé no jugará la final de la Champions League ni el Mundial de Clubes.