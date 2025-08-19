Suscripción

sport

Directos

VIAJES

Malas noticias para los turistas: el Gobierno crea una lista negra de países a los que no viajar este verano

El Ministerio de Exteriores desaconseja visitar estos lugares por sufrir en este momento diferentes conflictos

Viajar a ciertos países está considerado una actividad muy peligrosa

Viajar a ciertos países está considerado una actividad muy peligrosa / El Día

Luis Miguel Mora

Después del último atentado en Afganistán en el que ha muerto tres turistas españoles, y otros numerosos conflictos bélicos que están ocurriendo ahora mismo en diversos países del mundo, el Ministerio de Exteriores se ha visto obligado a sacar una lista de territorios que recomienda “encarecidamente” no ir.

Entre muchos de ellos se encuentran destinos turísticos conocidos por todos, pero dada su situación actual es recomendable no visitar hasta que se calme el ambiente.

Este anuncio no llega por casualidad, ya que se acercan fechas en las que los españoles se deciden a viajar y aprovechan las vacaciones de verano para conocer otras ciudades. Ir a alguno de los destinos que están señalados en rojo por el gobierno supone un gran peligro, por tanto, el mejor dejarlos para otro momento.

No pongas un pie en oriente medio

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación tiene disponible en su página web este famoso listado negro en la sección de recomendaciones de viaje. El pasado 23 de octubre se actualizó tras conocerse las malas noticias del conflicto entre Israel y Palestina, la guerra en Ucrania y las revueltas en muchos países africanos.

No es la primera vez que se publica una modificación este año tan convulso y que se ha caracterizado por las numerosas noticias de atentados, revoluciones y alzamientos en todo el mundo. 

 La lista de 23 países en riesgo es la siguiente:

Asia

  • Afganistán
  • Irak
  • Irán
  • Líbano
  • Pakistán
  • Siria
  • Corea del Norte
  • Israel
  • Palestina

África

  • Libia 
  • Egipto
  • Somalia
  • Chad
  • Nigeria
  • Níger
  • Liberia
  • Guinea Bissau
  • Mauritania
  • Burkina Faso
  • Mali
  • República Centroafricana
  • Burundi

Oceanía

  • Papúa Nueva Guinea

Estos territorios se encuentran en zonas de conflicto o lindan con alguna guerra. El Ministerio también recomienda estar al tanto de las últimas informaciones y tener a mano siempre el teléfono de la embajada o el consulado español más cercano de la zona a la que vayamos a viajar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ramón K-Chopo: 'Mi restaurante no es para que Fermín o Lamine Yamal vengan porque no les van a dejar comer
  2. Un español se va al Caribe y solo al pisar la playa llega a esta reflexión: '¿Sabéis lo que os digo?
  3. El vicio de Marcus Rashford de pequeño: 'Llegaba a comerme siete u ocho
  4. Gonzalo Miró defiende a Lamine Yamal por su vida privada: 'A esta edad es imposible...
  5. La realidad es dura': La preocupante declaración de Niño Becerra sobre la vivienda
  6. Jordi Wild niega las acusaciones sobre el catalán en Cataluña: '¡Eso es mentira!
  7. La AEMET anuncia el fin de la ola de calor y lanza una advertencia por lo que llegará esta semana
  8. Un agricultor descubre en su terreno 600 millones de dólares de Pablo Escobar

La agresiva política arancelaria de Trump acelera del deshielo de las relaciones entre China y la India

La agresiva política arancelaria de Trump acelera del deshielo de las relaciones entre China y la India

La retorcida historia de Amanda Knox es ahora serie de televisión

La retorcida historia de Amanda Knox es ahora serie de televisión

El desespero de la madre de un niño con autismo ante la falta de ayuda en vacaciones: "El día a día se hace muy difícil"

El desespero de la madre de un niño con autismo ante la falta de ayuda en vacaciones: "El día a día se hace muy difícil"

El electrodoméstico de Aldi que se ha vuelto viral porque ayuda con la dieta: "Es preciosa"

El electrodoméstico de Aldi que se ha vuelto viral porque ayuda con la dieta: "Es preciosa"

Cuidado si llevas esto en el coche (y no es ni un arma ni nada descabellado): la DGT avisa que la multa puede llegar a 30.000 euros

Cuidado si llevas esto en el coche (y no es ni un arma ni nada descabellado): la DGT avisa que la multa puede llegar a 30.000 euros

El enfermero Jorge Ángel explica por qué te pican los mosquitos: Tu olor corporal tiene la culpa

El enfermero Jorge Ángel explica por qué te pican los mosquitos: Tu olor corporal tiene la culpa

Así se podrán calcular las pensiones de jubilación a partir de 2026

Así se podrán calcular las pensiones de jubilación a partir de 2026

Las garantías de seguridad de Trump a Ucrania dan un impulso a la "coalición de voluntarios"

Las garantías de seguridad de Trump a Ucrania dan un impulso a la "coalición de voluntarios"