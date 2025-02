Malas noticias para los trabajadores que cobren menos de 32.500 euros: este es el susto de Hacienda en la declaración de la Renta

Un año más, se acerca el momento en que los españoles deben enfrentarse a Hacienda a través de la campaña del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El plazo de este año 2024/25 comenzará el próximo miércoles 2 de abril y acabará el lunes 30 de junio.

Ahora, unos expertos en fiscalidad han informado a 'elEconomista' que los contribuyentes que cobren entre 22.000 y 35.200 euros al año, tendrán un susto en la campaña de la Renta de este año.

Esto se debe a que han recibido más dinero en sus nóminas tras aplicarse la reducción en las retenciones del IRPF en 2023, y se puede ver reflejado en la nómina en el líquido mensual percibido.

Sin embargo, esto dependerá de cada trabajador, ya que la cifra a pagar puede ser mayor o menor, según la retención que le haya aplicado la empresa sobre el salario. Además, también dependerá de sus circunstancias personales, ya que el IRPF se regula según las cargas familiares.

Cuanto menor sea el salario y mayores sean estas cargas, menor habrá sido la retención y mayor será la cantidad que deba pagar a Hacienda. En cambio, cuando el salario se acerque más a los 35.200 euros y menores sean las cargas familiares, habrá tenido una mayor retención, y tendrá que contribuir menos con la Agencia Tributaria.

Por tanto, para que no vuelva a pasar esto, es muy importante solicitar a la empresa que aplique una retención mayor en la nómina, para no verse obligado a pagar a la hora de la declaración de la Renta.

Novedades en la campaña de la Renta 2024/25

Por primera vez, los beneficiarios de la prestación de paro deberán presentar la declaración, independientemente de sus ingresos anuales. También lo tendrán que hacer aquellos que hayan estado dados de alta como autónomos.

Además, se eleva el mínimo exento de retención a cuenta para quienes tienen más de un pagador, que pasa de los 15.000 euros anuales a los 15.876 euros para que el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) no conlleve un mayor pago de impuestos.

Los contribuyentes con más de un pagador no tendrán la obligación de declarar si no superan los 22.000 euros de mínimo exento general, siempre que la suma de los ingresos del segundo o de los otros pagadores no supere los 2.500 euros, lo que supone un aumento respecto al límite 1.500 euros existente hasta ahora.