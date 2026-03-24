Malas noticias para Shakira

Horas bajas para Shakira. La cantante colombiana está centrada en su carrera musical y continúa con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', pero ha tenido un nuevo revés de cara a sus conciertos programados para Madrid, que se celebrarán el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre.

Toda la problemática surge porque el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha enviado una carta al Ayuntamiento madrileño en la que exige que no se autoricen los conciertos de Shakira previstos en el recinto Iberdrola Music.

El problema es que el recinto sigue presentando diversas deficiencias, lo que resulta inaceptable para albergar grandes eventos musicales. Por esta razón, exige que los conciertos sean suspendidos hasta que se solucionen los problemas.

En el escrito enviado al Ayuntamiento madrileño, el delegado del Gobierno defiende con capa y espada que Madrid "debe seguir acogiendo grandes citas musicales", aunque apunta que se deben de celebrar en recintos que ofrezcan "garantías suficientes".

Además, recuerda que no es el primer aviso que realiza sobre el Iberdrola Music, debido a que en julio de 2023, con motivo del Reggaeton Beach Festival, ya avisó de que los antecedentes desaconsejaban el uso del recinto para eventos con gran afluencia de público.

Los problemas causaron efecto en dos citas: en Mad Cool y el concierto de Harry Styles: "La Delegación del Gobierno viene manteniendo de forma coherente y sostenida una misma advertencia desde hace años".

Shakira, en un concierto / EFE

La Delegación del Gobierno expone que siguen existiendo "deficiencias relevantes en materia de accesibilidad, movilidad y ordenación de flujos de entrada y salida, incompatibles con la celebración de grandes eventos en condiciones de seguridad".

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Por último, reclama al Consistorio que "se abstenga de autorizar nuevos eventos masivos en el Iberdrola Music", hasta que no hayan "las mejoras necesarias para garantizar unos accesos adecuados, una movilidad ordenada y unas condiciones de seguridad plenamente satisfactorias".