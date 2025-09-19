Malas noticias para Rosa Peral: el nuevo revés que sorprende en el 'crimen de la Guardia Urbana'

El crimen de la Guardia Urbana, cometido la noche del 1 de mayo de 2017, se ha convertido en uno de los homicidios más sonados en los últimos años, debido al triángulo amoroso, al calcinamiento del cuerpo de un hombre, y todo ello entre agentes de policía.

Rosa Peral fue condenada a 25 años de prisión por asesinar a Pedro Rodríguez, agente de la Guardia Urbana y su pareja. No solamente está ella involucrada en el homicidio, y es que Albert López, el amante de esta, también fue condenado a 20 años de cárcel.

Hace dos años que el caso estuvo en el foco mediático tras el estreno del documental 'Las cintas de Rosa Peral' y la serie 'El cuerpo en llamas'. Peral demandó a Netflix y el proceso judicial sigue abierto.

La exagente ingresó en prisión en 2017, y desde entonces ha generado muchos conflictos, incluso tuvo que ser trasladada de Brians 1 (Barcelona) a la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona).

Peral ha solicitado en cuatro ocasiones disfrutar de un permiso, pero se le han denegado todos. Núria González, abogada de la condenada, ha denunciado en Catalunya Ràdio que a su clienta se lo deniegan, mientras que Albert López, por haber reconocido el crimen, sí puede disfrutarlos.

Según avanzó El Matí de Catalunya Ràdio y confirmaron fuentes conocedoras del caso, el condenado obtuvo su primera autorización en junio. Ahora se le permite pasar algunas horas fuera del centro y regresar por la noche.

La abogada ha explicado que la catalana "no reconoce la autoría de los hechos que se le imputan. Pero al no reconocer que es una asesina no puede salir y el asesino confeso está de excursión".

Además, esta semana el teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, retiró la Medalla de Honor al Mérito a Rosa Peral tras todo lo sucedido. La exagente había recibido este distintivo, que reconoce la trayectoria y las acciones relevantes de los miembros del cuerpo de la Guardia Urbana.

La decisión de revocar su medalla se ratificó en la comisión de Presidencia del pasado miércoles -12 años después de que el pleno municipal lo aprobara en octubre de 2013-, rompiendo así cualquier vínculo institucional entre el consistorio y Peral.