Malas noticias para los propietarios de España: la nueva norma de vivienda que será obligatoria

La Unión Europea sigue tejiendo la legislación de eficiencia energética a la que deberán de someterse todos los hogares españoles con una clase de energía baja. Esto afectará a millones de viviendas que deberán regularse para cumplir las normas, que serán vigentes a partir de 2030.

El objetivo es conseguir que, en menos de cuatro años y medio, el rendimiento energético de los hogares españoles mejore. Para ello, pone el foco de atención en las viviendas antiguas sin medidas de ahorro de energía.

Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, muchos de estos hogares superan los 40 años de antiguedad. Esto quiere decir que su construcción es anterior a la creación de normas energéticas en España. De hecho, se calcula que la edad media de las viviendas españolas es de 43,5 años.

Para conseguir esta mejora de la sostenibilidad en el mercado de las viviendas, la UE exige un mínimo de eficiencia energética de clase E.

De esta forma, y si el plan sigue su curso tal como está previsto, se espera que para 2033 todos los hogares del país hayan alcanzado la clase energética D.

Estas serán las viviendas afectadas

Las viviendas que deberán de someterse a esta renovación obligatoria son todas aquellas de clasificación energética F o G.

La mayoría de los hogares que no acepta la nueva normativa de la Unión Europea suelen tener algunas características comunes. Aquí algunas de ellas: