Malas noticias para los pensionistas: pueden perder su paga si viajan este verano

El SEPE ha mandado un aviso a todos los ciudadanos que cobran una de estas pagas del Estado y quieren salir del país. Según la Seguridad Social, si incumples alguna de estas condiciones podrías perder tu ingreso mensual. Esta medida afecta a los subsidios del paro, una pensión o la Renta Activa de Inserción (RAI). Debes tener en cuenta el tiempo que pasarás en el extranjero y los motivos del viaje antes de realizarlo.

Muchos beneficiaros de las pagas públicas no saben que pueden dejar de recibirlas si pasan un largo período fuera de España. Una de las condiciones indispensables para poder solicitar un subsidio es ser residente en el país. Además, se debe garantizar la estancia en tu lugar habitual de residencia durante un mínimo de días, porque si no, el SEPE te retirará la asignación. No todos los viajes son iguales, así que es fundamental comunicar el motivo de tu desplazamiento para que la Seguridad Social no te ponga ninguna sanción.

El SEPE establece dos tipos de salidas del país: las superiores a 15 días y las que están por debajo de esa cifra. Si vas a realizar un viaje y estás en el segundo grupo, no debes preocuparte, pero si estás en el primero, ahí es donde vienen los problemas. Si la Administración entiende que haces muchos desplazamientos a otro país, empezará investigar tu situación personal, y si lo estima oportuno, te quitará la prestación. Es de vital importancia saber las condiciones que pone el SEPE antes de cruzar la frontera.

El motivo del viaje es muy importante

La Seguridad Social te permite viajar a otro país para trabajar y mantener tu prestación siempre que la estancia sea inferior a un año. Este desplazamiento se deberá comunicar en tiempo y forma para que no se inicie un procedimiento sancionador por parte del SEPE. En este caso, y según se informa en su página web, la administración podría actuar de dos maneras:

Si el viaje dura menos de doce meses continuados, la prestación se suspende, y si es superior al año, se extingue .

. Cuando recibes la RAI, y trasladas tu lugar de residencia al extranjero para buscar o realizar un trabajo, para perfeccionamiento profesional o para acciones de cooperación internacional, es obligatorio comunicarlo al SEPE antes de la salida, y que este lo autorice. Si el traslado dura menos de seis meses continuados, la prestación se suspende y si es mayor de seis meses, se extingue.

Puedes desplazarte a otro país por motivos laborales durante un año o más si percibes la prestación contributiva o subsidio de desempleo, o durante seis meses o más, si estás percibiendo la renta activa de inserción. Si haces esto, la Seguridad social puede tomar esta decisión:

Si estás cobrando una prestación contributiva o subsidio por desempleo y te trasladas al extranjero durante un año o más para trabajar, buscar trabajo, realizar estudios que mejoren tu preparación profesional, o por acciones de cooperación internacional, dicha prestación o subsidio se extinguen.

Si has tomado la decisión de salir menos de 15 días naturales, ya sean continuados o no durante cada año natural, tu prestación se mantiene siempre que pueda cumplir con las obligaciones establecidas en la ley. Siempre tendrás que comunicar a la Seguridad Social tu salida, y a la vuelta, debes presentarte en la oficina de empleo el primer día hábil siguiente a su regreso.

Otras causas que se producen entre 15 y hasta 90 días

Si tu estancia en el extranjero es por un periodo superior a 15 días, pero inferior a 90 días naturales como máximo, las pagas estatales se suspenden. Al igual que en la mayoría de casos anteriores, antes de realizar, tendrás que contactar con el SEPE para informar de tu decisión.

Me traslado a la UE/EEE o Suiza y quiero seguir cobrando la prestación:

Todo es más fácil si viajas a un país Unión Europea (UE), del Espacio Económico Europeo (EEE) o a Suiza. Si percibes prestaciones y has permanecido inscrito como demandante de empleo durante al menos cuatro semanas en España, puedes exportar dicha prestación durante tres meses, prorrogables por otros tres más.