FAMOSOS
Malas noticias para Julio Iglesias: denunciado por dos extrabajadores
El cantante vuelve a estar en el punto de mira
Nuevos problemas para Julio Iglesias tras el escándalo por presunta agresión sexual y trata de personas, presentado por dos exempleadas por hechos ocurridos en 2021. No obstante, la Fiscalía española archivó la causa contra el cantante por la falta de jurisdicción en España, al haber ocurrido los hechos en República Dominicana y Bahamas, no residir él en España y no ser españolas las víctimas.
Sin embargo, el intérprete de 'Mi gran noche' tendrá que comparecer ante un tribunal en República Dominicana después de reabrirse una causa impulsada por dos antiguos trabajadores, según adelanto el programa '¡Vaya fama!'.
Eloy Bello, abogado defensor de los dos extrabajadores del artista, aseguró que "no importa cuán grande sea la otra persona" cuando se trata de aplicar la ley. Quiso dejar claro que "se debe respetar el derecho" para que una persona sea juzgada si ha cometido algún tipo de delito.
Los denunciantes son los hermanos Villanueva, Rogelio y Eleuterio, quienes trabajaron para el cantante en la residencia que posee en Punta Cana y lo acusan de "explotación laboral". Además, expuso que están luchando para que sean reconocidos como trabajadores y no como empleados domésticos.
Los hermanos denunciantes fueron despedidos en plena pandemia, sin recibir ninguna explicación. Describen la jornada laboral como "interminable", y aseguran que era toda una pesadilla: "No podían descansar debido a la obsesión del cantante español por mantener su propiedad siempre impecable".
En su testimonio, comentan que al artista "no le gustaba dar días libres a los trabajadores" y que los trataba prácticamente como "esclavos".
Por los presuntos malos tratos que afirman haber sufrido en la residencia de Punta Cana, los hermanos solicitan una compensación de diez millones de pesos, lo que equivaldría a unos 135.000 euros.
Habrá que ver cómo concluye la demanda, aunque el equipo jurídico del cantante ya está manos a la obra, preparando una estrategia para defender su versión.
