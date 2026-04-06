Malas noticias: Irán afirma que el estrecho de Ormuz no será de libre navegación tras la guerra

Irán ha endurecido su discurso en plena escalada del conflicto en Oriente Próximo, poniendo el foco en el estratégico estrecho de Ormuz. Las autoridades iraníes sostienen que la situación en la zona ha cambiado de manera irreversible y que ya no volverá a ser una vía de libre navegación como antes del conflicto.

La guerra enfrenta a la República Islámica con Estados Unidos e Israel tras el ataque ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la muerte del líder iraní, Ali Jim Jamenei. La escalada elevó la tensión en Oriente Medio y ha desencadenado consecuencias económicas y sociales que ya se sienten en distintos puntos del planeta.

El régimen de los ayatolás se enfrenta ahora a un escenario incierto tras 36 años de mandato bajo el mismo liderazgo. Mientras tanto, la respuesta iraní no se ha hecho esperar. Teherán ha lanzado ataques contra bases estadounidenses repartidas por Oriente Medio y ha incrementado la presión militar en la región. La Guardia Revolucionaria advirtió además a los petroleros que transitaban por el estratégico estrecho de Ormuz de que no se garantizaría la seguridad del paso.

Por lo que hace al estrecho, el portavoz del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, ha señalado que este enclave marítimo se ha convertido en una “ventaja estratégica” para Irán dentro del nuevo escenario de seguridad regional. Según sus declaraciones, el estrecho ha perdido su antiguo estatus y ahora forma parte central de la estrategia defensiva del país.

Cerrado 'hasta nuevo aviso'

Desde Teherán se afirma que el control de esta ruta clave para el comercio energético mundial está plenamente bajo supervisión de sus fuerzas armadas. En este contexto, Goudarzi ha advertido que ningún país podrá transitar por la zona sin la autorización expresa de Irán.

El dirigente también ha insistido en que su país está preparado para defender esta posición con todos los medios disponibles. Esta afirmación refuerza la idea de que el estrecho no solo tiene valor económico, sino también militar y geopolítico.

Además, el gobierno iraní ha iniciado procesos legislativos para imponer tarifas al tránsito marítimo. Estas tasas, que se pagarían en moneda local, el rial, supondrían un cambio significativo en las normas actuales del comercio internacional en la región.

Un barco en el estrecho de Ormuz, el pasado mes de febrero. / Europa Press/Contacto/Sepahnews / Europa Press

En la práctica, ya se observan restricciones en el paso de embarcaciones. Solo algunos buques, principalmente de países que no han respaldado a Estados Unidos e Israel, han logrado cruzar en las últimas semanas.

La excepción de Turquía

Un caso destacado ha sido el de Turquía, que confirmó el tránsito de dos embarcaciones vinculadas a propietarios turcos. Este hecho ha sido interpretado como una excepción dentro de un bloqueo que, aunque no declarado formalmente, ya tiene efectos visibles.

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Las declaraciones de las autoridades iraníes reflejan una postura firme frente a la presión internacional. Este endurecimiento añade incertidumbre a los mercados energéticos y eleva la preocupación global, dado el papel crucial del estrecho de Ormuz en el suministro mundial de petróleo.