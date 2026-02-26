Malas noticias para Cristiano Ronaldo: Insparya, su clínica capilar pierde ingresos y Hacienda le reclama casi 6 millones

Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas mejores pagados del mundo, pero también es un gran empresario. Entre sus proyectos más importantes se encuentra Insparya, una clínica especializada en trasplantes capilares que cuenta con varias sucursales en España y presencia en países como Portugal, Italia u Omán.

Sin embargo, incluso en negocios exitosos, no todo es siempre un crecimiento constante. Las últimas cuentas de la división española de Insparya muestran que en 2024 la clínica facturó 20,7 millones de euros, una cifra millonaria, pero menor a los 23,9 millones de 2023. Esto significa un descenso de más del 13%, equivalente a unos 3,2 millones de euros menos en ingresos.

Según la empresa, esta caída no refleja un problema de ventas, sino un ajuste de precios alineado con el contexto del mercado y las fuertes inversiones realizadas en nuevas clínicas, especialmente en ciudades como Bilbao, Barcelona y Málaga.

A pesar de la bajada de ingresos, el negocio sigue siendo rentable. El resultado antes de impuestos se situó en 6,5 millones de euros, con una rentabilidad financiera cercana al 15%. Gran parte de los gastos de la compañía se concentran en el personal: 7,7 millones de euros en sueldos y casi 1,9 millones en cotizaciones sociales. Además, la empresa declara deudas cerca de 1,8 millones, lo que demuestra que, aunque sólida, su estructura financiera requiere un manejo cuidadoso.

Este año también marcó un cambio importante en la propiedad de la clínica. Georgina Rodríguez, que hasta julio de 2024 era socia del proyecto, decidió dejar el accionariado para centrarse en su propio negocio inmobiliario, comprando, reformando y alquilando propiedades de lujo. Desde entonces, Cristiano Ronaldo figura como el único rostro visible de Insparya en España, lo que coincide con este ajuste en los ingresos.

Otro tema delicado para la compañía es la disputa con la Agencia Tributaria. Todo comenzó porque Insparya facturó algunos tratamientos sin aplicar el IVA, alegando que se trataba de servicios médicos para tratar la alopecia, que están exentos del impuesto. Hacienda, sin embargo, considera que algunas de estas intervenciones tienen un fin más estético que médico. Mientras se resuelve el caso, la empresa presentó un aval de casi 5,9 millones de euros, confiando en que el precedente de su filial portuguesa, que superó un conflicto similar sin tener que pagar, juegue a su favor.

Crecimiento de Insparya

Pese a los retos, la expansión de Insparya no se detiene. La clínica sigue abriendo nuevas sucursales en ciudades como Marbella, Valencia y Málaga, además de mantener su presencia internacional en ciudades como Lisboa, Braga, Milán, Mascate, Oporto, Vilamoura y Viseu.

Con más de 70.000 pacientes atendidos en 16 años, la empresa también se ha destacado por su innovación tecnológica. En 2025, el grupo recibió una Mención Especial en los I Premios Tecnología Estética de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) por sus desarrollos en investigación biomédica y por dispositivos como BotHair Ultraplus, que mejora la recuperación tras los trasplantes.