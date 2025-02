Malas noticias para Cristiano Ronaldo: este incidente podría costarle caro

Nuevo imprevisto en la vida de Cristiano Ronaldo, debido a que su avión privado, valorado en 61 millones de libras, se ha tenido que quedar en tierra, concretamente en el aeropuerto de Manchester, ya que los supervisores han detectado una grieta en la ventanilla del avión y por este motivo no ha podido despegar a su destino.

Después de descubrir esta brecha, han decidido no viajar y que el avión permanezca en la ciudad inglesa hasta que resuelvan el problema. Con el objetivo de que el aeroplano tenga las condiciones perfectas para despegar. No obstante, por ahora se desconoce cual ha sido el motivo de este problema técnico. Según, 'The Sun' el vehículo no se moverá hasta que haya un recambio en la ventanilla afectada que supondrá un gran desembolso económico para Cristiano Ronaldo.

El avión de 61 millones de libras del astro portugués aterrizó en el aeropuerto de Manchester el pasado viernes y desde ese día ha permanecido en el mismo lugar. Este avión está adornado con el logotipo de CR7 y con la mítica silueta de su icónica celebración de gol.

La llegada del jet Bombardier Global Express 6500 a la ciudad inglesa, donde Cristiano Ronaldo disfrutó durante dos etapas como futbolista, fue desvelada por la cuenta oficial de X del aeropuerto de Manchester tras publicar un vídeo del avión, acompañado de un emoji de corazones y ojos.

A día de hoy, no está nada claro si el ex del Real Madrid estuvo presente cuando su jet llegó a Manchester, ya que parece poco probable, debido a que el capitán del Al-Nassr fue titular el pasado jueves en la victoria por 3-2 del equipo saudí contra el Al-Ahli, antes de ser sustituido al final de la segunda parte.